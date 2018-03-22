Дворцы на колесах, от которых вы придете в восторг

В малюсеньких домушках, перемещающихся по миру за автомобилем, есть смысл — их создатели не гонятся за размерами, а напротив пытаются максимально рационально использовать имеющееся пространство. Логика создателей внедорожных кемперов на базе грузовиков тоже понятна — чем выше степень автономности машины и чем дольше она способна находиться за пределами цивилизации, тем лучше. Наконец, очевидны пожелания заказчиков роскошных автобусов-моторхоумов. Эти господа планируют ездить по человеческим ровным дорогам и не желают себе в чем-либо отказывать. Но проект Furrion вызывает вопрос — зачем? Ответ на него, видимо, таков — потому, что могли!

Hercules-Limitless в «походном» состоянии со стороны выглядит 12,5-метровым хайтековым трейлером-студией, который тянет за собой стилистически необычный International Lonestar. Но стоит прицепу добраться до места назначения, как с ним произойдут метаморфозы. Из стен выдвинутся шести секций, увеличивающих внутреннее пространство до 32,5 м2. На площади просторной однокомнатной квартиры раскинулись небывалые по своей роскоши помещения. Лофт, достойный богатого офиса!

Начнем с кухни, чьей оснащенности и убранству могут позавидовать некоторые квартиры. Загибаем пальцы — плита с духовкой, огромный холодильник и охладитель 48 бутылок с вином, а также микроволновка и посудомоечная машина.

Гостиная поражает сознание еще сильнее — сочетание оборудования и того факта, что все это находится внутри трейлера, а не люксового номера в отеле усиливает производимое впечатление. В центре помещения расположен электрический камин и телевизор с диагональю экрана 65 дюймов. Многозонная акустическая система с дистанционным управлением дополняет картину. Расслабившийся посетитель дворца на колесах рискует вновь испытать шок, переместившись в туалет и ванную. Здесь нет отделки а-ля яхта, зато предусмотрен душ с цифровым управлением. Интересно, какой запас воды у «беспредельного» моторхоума? Впрочем, это еще не все — морально измотанного посетителя Limitless ожидает спальня с кроватью-аэродромом и 39-дюймовым телевизором. Кстати, трейлер позволяет проводить время за просмотром фильмов на открытом воздухе, наслаждаясь развлекательной системой с 58-дюймовым экраном.

Тягач тоже отнюдь не стандартный и внешняя «бижутерия» — лишь вершина айсберга. Вообще американским дальнобойщикам грех жаловаться на кабины даже стандартных машин — сомневающихся милости просим в подборку заокеанских чудес. Но «Геркулес», разумеется, покруче — в его арсенале 24-дюймовый телевизор и всякие приятные мелочи.

Hercules-Limitless представлен в статусе концепта, но аппетит приходит во время еды и нельзя исключать, что подобная техника может оказаться в частной собственности или предлагаться в аренду тем, у кого есть все, кроме впечатлений от поездки из Нью-Йорка в Калифорнию на подобном супер-моторхоуме. На его фоне слегка теряется даже Furrion Elysium, а ведь в его оснащение вошла даже функциональная крыша с… вертолетом Robinson R22.

Способен ли супер-кемпер удивить чем-то еще, когда винтокрылая машина улетает? О да! Внутренний мир Elysium поражает размахом, хотя в вопросах масштаба и роскоши Hercules-Limitless все-таки впереди. Впрочем, вряд ли на всей планете найдется человек, который почувствует себя здесь хоть в чем-то обделенным.