Ещё
Тайских женщин попросили выглядеть несексуально
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тайских женщин попросили выглядеть несексуально 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Власти Таиланда рассказали женщинам, как избежать приставаний и сексуального насилия во время празднования тайского нового года — Сонгкрана. Об этом сообщает Bangkok Post в четверг, 21 марта.
По словам чиновников, девушкам не следует надевать откровенные наряды, также им надо стараться выглядеть не слишком сексуально, чтобы не провоцировать мужчин.
Помимо этого, местные власти создадут так называемые сухие зоны, где нельзя будет распивать алкогольные напитки. В администрации уверены, что такие меры должны обезопасить туристов и других празднующих.
В свою очередь, глава организации прогрессивного движения мужчин и женщин Таиланда Джейд Чаовилай (Jade Chaowilai) направила властям требование более эффективно обеспечивать безопасность женщин в праздники. Ее обращение поддержали 30 женщин, переживших сексуальное насилие или домогательства во время новогодних гуляний.
В конце прошлого года египетский юрист и адвокат Наби аль-Вахш назвал изнасилование «национальным долгом» египтян. Он возмутился внешним видом современных молодых девушек. По его мнению, «домогаться таких девушек — патриотический долг, насиловать их — долг национальный».
Сонгкран — тайский новый год, отмечается 13 апреля—15 апреля. В этот день принято обливать друг друга водой. Эта буддийская традиция символизирует очищение от всего негатива, накопленного за прошедший год.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел139
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью9
На выброс: эти вещи выдают провинциальность1
Седокова рассказала, почему расстается с мужчинами6
Эти продукты оказались опасными для здоровья13
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение