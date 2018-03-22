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Отец прыгнул с моста на тарзанке в обнимку с двухлетней дочерью
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Отец прыгнул с моста на тарзанке в обнимку с двухлетней дочерью 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Малайзиец прыгнул с тарзанкой с 60-метровой высоты в обнимку с двухлетней дочерью. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.
На ролике звезда местного реалити-шоу Мод Реда Розлан (Mohd Redha Rozlan) прыгает с моста в реку спиной вперед и держит на руках свою дочь Мекку. При этом на девочке нет шлема. За кадром толпа поддерживает их одобрительными возгласами.
Владелец аттракциона заверил журналистов, что проверяет оборудование перед каждым прыжком и закупает его только у проверенных поставщиков. Однако правозащитник Эндрю Коо (Andrew Khoo) заявил, что меры безопасности были грубо нарушены. По его словам, Розлан может пойти под суд за то, что подверг ребенка опасности. Пользователи социальных сетей также обвинили отца в безответственности.
Розлан ответил поклонникам, что дочь сама попросила его прыгнуть вместе с ней. Он заявил, что на Мекке была вся необходимая экипировка, просто «ее плохо видно». «Ей очень понравилось, и она попросила меня еще раз прыгнуть, но я испугался», — добавил малайзиец.
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