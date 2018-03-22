«Девочка будет в шоколаде!» ‐ мать избитой в ОАЭ модели Стецюк рассказала об обещаниях агента

Инна Эдуардовна, мать избитой модели Екатерины Стецюк рассказала, как ее дочери обещали «золотые горы», а в итоге девушка сломала позвоночник и теперь оказалась в тюрьме. Об том сообщил Telegram‐канал Hue.

Екатерина, по словам матери, подписала контракт с «модельным» агентством на 400 тысяч рублей. Эту сумму денег девушка должна была заработать за один месяц.

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Ей обещали билеты в оба конца, проживание в элитном отеле и работу без выходных. Некий агент Ольга уверяла: девочка будет в «шоколаде». Теперь Екатерина в гипсе. Ее перевели в тюрьму

— мать Екатерины Стецюк.

Инга Эдуардовна опасается, что ее дочка никогда не вернется больше на родину и будет числиться в списке исчезнувших в ОАЭ русских моделей.

Модель из Иркутска Екатерина Стецюк оказалась в больнице Дубая с серьезной травмой позвоночника. Она уже перенесла несколько операций, но пока не может самостоятельно передвигаться. Сибирячка выпрыгнула из окна шестого этажа во время свидания с иностранцем. Девушка утверждает, что мужчина ей угрожал и нападал. В свою очередь, кавалер выдвинул встречный иск.