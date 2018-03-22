10 великих фото прошлого года, которые оказались подделкой

Проверяйте дважды любую информацию из сети. Фотошоп сегодня доступен каждому, овладеть им просто, еще проще сделать фейк, который все будут принимать за чистую монету. Будьте умнее!

Интернет полон снимков Мэрилин Монро . Огромной популярностью пользуется вот этот, где актриса позирует на пару с Элизабет Тейлор. Фальшивка, конечно же: оригинальный снимок одинокой Тейлор был сделан в 1948 году Марком Кауффманом.

Трамп оскорбляет японские традиции

История о необразованном американском президенте, вопреки традициям высыпавшем корм японским карпам на прогулке с Синдзо Абэ , моментально стала хитом. Но в реальности фотография вводит в заблуждение: да, Дональд Трамп и в самом деле высыпал еду карпам, но сделал это как раз таки по указанию японского премьер-министра.

Автобусы трансофобов

Национальная организация свободного брака заказала серию рекламных плакатов против трансвеститов и лиц нетрадиционной ориентации. Оклеенные баннерами автобусы катались в США, Великобритании и Испании. Во всех странах они стали объектами ненависти продвинутого населения. На снимке один из таких автобусов, якобы взорванный испанскими активистами. Это фотошоп, ничего такого в реальности не происходило. А сама история разлетелась по сети и люди до сих пор обвиняют испанцев в излишней горячности.

Калифорнийское суперлуние

Да, в прошлом году действительно было суперлуние. Но это уже ни в какие рамки не лезет! Несмотря на относительную «кривизну» рук автора (по левому краю Луна обрезана довольно грубо), в реальность фото поверили очень многие.

Привет от йети

Очередного снежного человека вроде как повстречал в ближайшем лесу пользователь Reddit из Канады. Отважный фотограф сделал пару кадров и бросился бежать. Ну да, конечно. Судя по обилию следов вокруг фигуры «йети», храбрец очень долго бродил рядом, выбирая удачный ракурс.

Тонна журналов для взрослых

Слышали ли вы историю о японце, которого задавили собственные журналы для взрослых? Он, якобы, накопил их столько, что не выдержали полки. Этот фейк активно форсился желтоватым американским изданием Daily Mail. На снимке действительно изображена заваленная журналами комната, но никаких мужчин, тем более мертвых, там нет. Может это вообще чей-то склад.

Ледяной ходок

Жуткая фотография, найденная случайно на одном из блошиных рынков Европы, мгновенно стала виральной. Историй придумывали множество — и дьявольские шабаши, и ледяные ходоки, кого там только не было. А в реальности же мужчина просто одет в костюм Крампуса, легендарного противника Санта-Клауса, в которого верят в Германии и Голландии. Ничего такого уж страшного, правда?

Медведь на свадьбе

Русские тоже могут в фейк. Снимок, где жениха и невесту держит за руки медведь, явно постановочный. Вот только для западных СМИ он оказался просто воплощением всех стереотипов о русских. Редакторы Buzzfeed нашли его где-то на просторах сети и показали своей многомиллионной аудитории, как реальную свадьбу. Само собой, все поверили.