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Gucci выделят $1 млн на благотворительную программу Бейонсе и Unisef
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Gucci выделят $1 млн на благотворительную программу Бейонсе и Unisef 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В честь Всемирного дня воды Gucci и Chime for Change — глобальная кампания бренда, посвященная гендерному равенству — объявили о партнерстве с Бейонсе и ее программой для Unicef. Инициатива BeyGood4Burundi, которую Бейонсе запустила в прошлом году, направлена на улучшение водоснабэения, доставку чистой воды и предоставление доступа к базовой гигиене для жителей республики Бурунди в восточной Африке. Gucci выделят для поддержания инициативы $1 млн, что сделает возможным строительство 80 скважин — это обеспечит доступ к чистой воде более чем 120 000 женщинам и их семьям.
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