«Лучше бы от пластики»: «живая Барби» Валерия Лукьянова отказалась от сыра

Интернет-звезда, певица и фотомодель Валерия Лукьянова из-за своих параметров тела прославилась в сети как «живая Барби». Она обладает очень тонкой талией, которую считают результатом работы пластических хирургов. Красавицу упрекают в том, что она удалила себе ребра. Знаменитость подчеркивает, что о подобном даже не думала и речь идет не об оперативном вмешательстве, а о работе над собой, в частности, в плане питания.

Известно, что идеальной фигуры не так сложно добиться, как сохранить ее. «Живая Барби» Валерия Лукьянова не скрывает того, что тщательно следит за своим весом и не хочет поправляться ни на грамм. Подписчики считают, что параметры красавицы обязательно изменятся после рождения ребенка, но фотомодель отказывается рожать, несмотря на то, что много лет успешно замужем. Знаменитость называет себя чайлдфри и подчеркивает, что намерена сохранить тонкую талию. Для этого она много тренируется в спортзале и ограничивает себя в пище. На днях интернет-звезда, которая является вегетарианкой, заявила, что из ее рациона исчезли некоторые продукты: «Скучно так жить, думая только о том, чтоб себя в той или иной степени ублажить… Это я вдруг задумалась на второй день после того, как отказалась от сыра и грибов. Грибы-то ладно, я их и так ела редко. А вот пармезан, это было украшение любой трапезы. Что я могу сказать? Есть стала меньше, еда невкусная. Страдаю ли я от этого? Конечно, нет, мне, в общем-то, как-то даже не особо имеет значение, что есть, главное овощи, злаки, да фрукты есть. Это немало».

Валерия считает, что добавки в еде плохо влияют на вес, так как в таком случае человек употребляет больше положенного: «Так что я очень спокойно переношу отказ от сыра. Ну, невкусно, и что? Я же живу не ради того, чтобы вкусно есть. Даже как то смешно это произносить. Я просто констатирую факт… После тех гадостей, что я начиталась о сыре, особенно по поводу гноя, я решила больше его никогда не есть. Спасибо уж, обойдусь…» По словам Валерии, помимо сыра она много лет уже не употребляет молочные продукты. Ее радует отказ от сыра, так как она «любит ставить опыты над сознанием». При этом она интересуется идеями своих подписчиков, причем не только в области питания. Ей интересная информация по совершенствованию жизни. Лукьянова подчеркнула, что ей не подходит предложение подписчиков уменьшить количество часов, отведенных на сон. Звезда указала, что ей нужно отдыхать как минимум 10 часов.

Поклонники и хейтеры не могли оставить без внимания новый пост Валерии Лукьяновой: «Всегда удивлялась тому, что вы при вашей осознанности и возможностях продолжали кушать сыр! Рада за вас, что убрали его из рациона! Успехов вам!» «Чтоб я так жил, спит себе по 10 часов и талию меряет, что сказать, хорошо ей». «Как же это замечательно! То, что вы отказались от сыра!» «Лучше бы от пластики отказалась, а не от сыра, правда».

«Я вот не ем давно молочку и мясо и грибы, прекрасно себя чувствую. Я за овощи и фрукты и злаки». «Скучно себя во всем ограничивать. Еда — это такое удовольствие как секс, но если без секса прожить можно, то без еды нельзя. Какой смысл отказывать от огромного количества продуктов?» «В чем себя нужно ограничивать, так это в пластических операциях и злоупотреблении косметикой, которая вредит коже».

Валерия Лукьянова много внимания уделяет своему рациону. Она не скрывает, что порой ей сложно находить нужные продукты, так как повсеместно предлагают фастфуд, от которого знаменитость отказалась очень давно.