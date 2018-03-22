Король Марокко развелся с женой, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости . Король Марокко Мухаммед VI и его жена принцесса Лалла Сальма развелись, сообщает испанское издание Hola со ссылкой на источники, близкие к королевскому дворцу.

Как сообщает издание, 54-летний король и 39-летняя принцесса поженились 21 марта 2002 года, у пары есть двое детей — наследный принц Мулай Хассан 2003 года рождения и 11-летняя принцесса Лалла Хадиджа.

Издание отмечает, что король и принцесса «отдалились друг от друга после поездки на Кубу и в Майами в апреле прошлого года». С тех пор Лалла Сальма долгое время не появлялась на публичных мероприятиях. Последним официальным событием, которое посетила принцесса, было торжественное открытие музея Ива Сен-Лорана в Марракеше в октябре прошлого года, сообщает издание.