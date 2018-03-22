В Самаре обсудили новые подходы к развитию общественных пространств 

«Звездой» встречи (организованной редакцией журнала «Smr.Sobaka.ru»), несомненно, стала сама Наталья Фишман — несмотря на весьма молодой возраст (28 лет), она уже три года работает помощником президента Татарстана, а до того участвовала во многих знаковых архитектурных и культурных проектах в Москве (например, музей современного искусства «Гараж»).
Кстати, родилась и выросла она в Самаре, оттуда уехала поступать в МГИМО, и до сих пор следит за жизнью родного города.
Наталья поделилась опытом работы в Татарстане, где за три года (с 2015 по 2018) под ее руководством и при непосредственном участии создано 257 объектов — парки, набережные, зоны отдыха и прочие общественные пространства.
По сути, она рассказала об алгоритме организации работы, который обеспечивает эффективный результат, позволяет экономить большие средства и помогает избегать конфликтов с общественным мнением.
"Слагаемые успеха от Фишман":
создание местного профессионального сообщества — потому что заказывать проекты у московских контор безумно дорого;
работа с местными производителями — по тем же самым соображениям;
создание системы стимулов для органов местного самоуправления — например, получение грантов на развитие общественных пространств;
вовлечение в проект местных жителей — причем не на финальной стадии ("вот смотрите, как тут всё построят!"), а начиная со сбора их собственных чаяний и пожеланий;
создание единой системы дизайна и обязательное привлечение дизайнеров и ландшафтных специалистов;
подключение предпринимателей для взаимовыгодного сотрудничества;
планирование общественного пространства сразу с выстроенной инфраструктурой для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий.
Сразу после выступления гостьи из соседнего региона слово взяли самарские архитекторы, руководители мастерской урбанистики «Артполис» Мария и Дмитрий Храмовы, поделившиеся уже своим опытом.
Нынешнее состояние общественных пространств и культурного ландшафта столицы губернии лучше всего выразила фраза: «Мы из разных государств: по сравнению с Москвой и Татарстаном, Самара — это Африка!»
Имелся в виду, прежде всего, уровень финансирования и степень желания чиновников прислушиваться к мнению специалистов, а не закатывать всё в бетон и брусчатку и утыкивать скамейками (называя всё это «благоустройством»). О некоторых неприятных случаях было рассказано с деталями — например, о проекте реконструкции Хлебной площади.
Хотя общение с представителями новой команды, пришедшей в руководство региона вместе с Дмитрием Азаровым, внушает архитекторам Храмовым оптимизм — дело, кажется, двигается с мертвой точки, есть интерес со стороны чиновников и желание общаться.
На этой оптимистической ноте встреча завершилась, а ее участники пожелали друг другу собраться еще не раз — раз есть возможность хотя бы открыто говорить о проблемах и сообща искать пути их решения, есть и надежда на светлое будущее.