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Инструмент недели: напёрсток
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Инструмент недели: напёрсток 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Фото: wikiHow. com  Приспособление, предохраняющие пальцы от уколов иглой во время шитья, использовали уже десятки лет назад — это подтверждают находки археологов по всему миру. В привычном нам виде — колпачка, надеваемого на палец, — напёрстки стали делать, видимо, в Китае. Сначала — из плотной кожи, затем — из металла: бронзы, меди, даже серебра и золота. Притом и древнейшие китайские, и средневековые европейские металлические напёрстки, по большому счёту, почти не отличались от приспособлений, повсеместно используемых швеями, например, в прошлом, двадцатом веке. По сути это тот же колпачок, надеваемый на палец, — правда, прежде мастера гораздо больше внимания уделяли украшению своих изделий.
Фото: en.paperblog.com  Фабричный выпуск наперстков начался в XIX веке. Примерно тогда же началось разделение на напёрстки «повседневные» и «особенные». Напёрсток мог быть ценным подарком (например, от жениха — невесте) или предметом коллекционирования, особо ценные экземпляры делали из дорогого фарфора с росписью, ювелирных металлов, украшали драгоценными камнями, росписью и эмалью.
Фото: theriaults.com  Подобные «эксклюзивные» напёрстки, старинные и изготовленные в наши дни, в цене и теперь, однако чаще их не используют по назначению, а собирают в коллекции или хранят как предметы искусства. Современная же промышленность идёт по пути поиска наиболее эргономичной формы и лучших материалов: напёрсток XXI века должен быть в первую очередь удобен для шитья и долговечен.
Видео: YouTube/Prym Consumer Europe (RUS)
Именно таким, например, является современный напёрсток германской компании Prym. Он сделан из твердого пластика, обеспечивающего упор иглы, и основной мягкой детали, комфортной в использовании.
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