Маму Виктории Лопыревой сравнили с Моникой Беллуччи

34-летняя модель и возлюбленная Николая Баскова Виктория Лопырева , несомненно, красивая женщина, ведь не зря ею восхищаются миллионы мужчин, а официальные организации назначают ее послом. Виктория — посол Чемпионата мира по футболу 2018, посол ООН в России по вопросам борьбы с дискриминацией.

Модельная внешность Виктории передалась ей по наследству — ее мама Ирина Лопырева по первому образованию журналист, а в молодости была известной моделью. Совместная фотография мамы и дочери появилась в сети и ее обсуждение не прекращается. Две красивых женщины на снимке не могут не вызвать восхищения. Комплименты достались обеим, но основная их масса адресована старшей.

«Мама даже интересней, чем дочь — похожа на Монику Белуччи », «Как сёстры, но как будто Виктория старше», «Мама красотка. Выглядит моложе Вики», «Кто из них мама? Я думала Виктория с дочерью или с сестрой». Действительно, мама выглядит потрясающе и ее типаж напоминает Монику Беллуччи . Но ложка дегтя всегда отыщется и в бочке меда — многие отметили, что заслуги пластических хирургов часто затмевают природу-мать: «Там столько пластики, что у одной, что у другой… не поймёшь уже кто на кого похож», «Один пластический хирург над ними поработал. От природы уже ничего не осталось».

И, все-таки, надо признать, что от обе женщины отлично выглядят, хотя, как говорят в сети, «фотошоп рулит». «Красота спасет мир» не просто лозунг — Виктория много занимается общественной работой, помимо модельного бизнеса и певческой карьеры. Она поддерживает спортивное волонтёрское движение. В качестве волонтёра организует для детей и подростков благотворительные акции, к которым привлекает известных российских футболистов.

Недавний снимок Виктории с певицей Любовью Успенской также стал объектом обсуждения в сети.