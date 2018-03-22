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Маму Виктории Лопыревой сравнили с Моникой Беллуччи
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Маму Виктории Лопыревой сравнили с Моникой Беллуччи 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
34-летняя модель и возлюбленная Николая Баскова Виктория Лопырева, несомненно, красивая женщина, ведь не зря ею восхищаются миллионы мужчин, а официальные организации назначают ее послом. Виктория — посол Чемпионата мира по футболу 2018, посол ООН в России по вопросам борьбы с дискриминацией.
Модельная внешность Виктории передалась ей по наследству — ее мама Ирина Лопырева по первому образованию журналист, а в молодости была известной моделью. Совместная фотография мамы и дочери появилась в сети и ее обсуждение не прекращается. Две красивых женщины на снимке не могут не вызвать восхищения. Комплименты достались обеим, но основная их масса адресована старшей.
«Мама даже интересней, чем дочь — похожа на Монику Белуччи», «Как сёстры, но как будто Виктория старше», «Мама красотка. Выглядит моложе Вики», «Кто из них мама? Я думала Виктория с дочерью или с сестрой». Действительно, мама выглядит потрясающе и ее типаж напоминает Монику Беллуччи. Но ложка дегтя всегда отыщется и в бочке меда — многие отметили, что заслуги пластических хирургов часто затмевают природу-мать: «Там столько пластики, что у одной, что у другой… не поймёшь уже кто на кого похож», «Один пластический хирург над ними поработал. От природы уже ничего не осталось».
И, все-таки, надо признать, что от обе женщины отлично выглядят, хотя, как говорят в сети, «фотошоп рулит». «Красота спасет мир» не просто лозунг — Виктория много занимается общественной работой, помимо модельного бизнеса и певческой карьеры. Она поддерживает спортивное волонтёрское движение. В качестве волонтёра организует для детей и подростков благотворительные акции, к которым привлекает известных российских футболистов.
Недавний снимок Виктории с певицей Любовью Успенской также стал объектом обсуждения в сети.
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