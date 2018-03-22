В американском зоопарке показали неоперившегося птенца пингвина Гумбольдта

В зоопарке близ американского Чикаго показали птенца пингвина Гумбольдта, которому всего шесть недель. Малыш регулярно питается, проходит процедуру взвешивания три раза в день, а также дружит с плюшевым собратом.