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В американском зоопарке показали неоперившегося птенца пингвина Гумбольдта
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В американском зоопарке показали неоперившегося птенца пингвина Гумбольдта 

RT на русском 1 час назад
В зоопарке близ американского Чикаго показали птенца пингвина Гумбольдта, которому всего шесть недель. Малыш регулярно питается, проходит процедуру взвешивания три раза в день, а также дружит с плюшевым собратом.
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