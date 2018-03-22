Весна идет: Первые леди СССР и России

Весна идет: Первые леди СССР и РоссииВо времена СССР «первые леди» государства были фактически незаметны и общественными и государственными вопросами почти не занимались. В СССР жены первых лиц государства, к сожалению, привычного привилегированного статуса «первой леди» не имели. Однако, это не умаляет их достоинств и значения в истории нашей страны.

22 июля 1898 года будущий вождь пролетариата Владимир Ульянов обвенчался с социалисткой Надеждой Крупской.

Надежда Крупская родилась в разорившейся дворянской семье. Ее отец тесно общался с народовольцами, поэтому девушка рано прониклась левыми идеями. В 1890 году Крупская стала членом марксистского кружка, где через несколько лет познакомилась с молодым и симпатичным Володей Ульяновым. В середине 1895 года Ленин создал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», за участие в котором уже в декабре был арестован вместе со многими своими соратниками и сослан в Сибирь, в село Шушенское. На следующий год как активистку «Союза» арестовали и Крупскую, но сожительство с вождем русской революции не давало ей права отбывать вместе с ним наказание, поскольку в России признавались только церковные браки. Воинствующему атеисту Ленину для того чтобы воссоединиться с супругой пришлось обвенчаться с Надей. На протяжении всей совместной жизни Крупская была верным соратником и помощником своего мужа. К сожалению, их брак, основанный на идеологической близости и, конечно, любви, был бездетным.

Здоровье Крупской с ранних лет было подорвано врожденным аутоиммунным заболеванием — диффузным токсическим зобом. Детей она иметь не могла. Симптомы болезни отражались и на внешности супруги вождя пролетариата — одним из проявлений зоба являются выпученные глаза. Крупская скончалась на следующий день после своего 70-летнего юбилея от воспаления брюшной полости, которое возникло на фоне ее хронических заболеваний.

Надежда Аллилуева

В 1917 году 39-летний Иосиф Сталин вернулся в Петроград из ссылки. В столице революционер знакомится с 16-летней Надеждой Аллилуевой. Через два года они официально оформили брак. Аллилуева родила Сталину двоих детей и активно участвовала в жизни партии. Она работала в секретариате Ленина и редакции журнала «Революция и культура» при газете «Правда» . Некоторые современники свидетельствуют о том, что Сталин с женой любили друг друга, однако это не сделало их брак счастливым. Супруги постоянно ссорились, и Аллилуева не раз порывалась бросить мужа, забрать детей и уехать жить к родственникам, однако что-то ее всегда останавливало. Наконец жена «вождя народов» нашла выход. 10 октября 1932 года газета «Правда» сообщила: «В ночь на 9 ноября скончалась активный и преданный член партии тов. Надежда Сергеевна Аллилуева».

Существуют несколько версий ее смерти, среди которых самая распространенная — самоубийство.

Валерия Голубцова

После смерти Сталина в марте 1953 года пост председателя Совета министров СССР занял Георгий Маленков , который в течение следующего полугода фактически являлся руководителем Советского союза. Маленков был женат (без официальной регистрации) на Валерии Голубцовой, до 1952 года занимавшей должность ректора Московского энергетического института.

В партийной работе и вообще любой политической деятельности она не участвовала, зато активно использовала статус своего мужа — члена Политбюро для улучшения условий жизни сотрудников своего института.

Будущая жена Никиты Хрущева Нина Кухарчук родилась в украинском селе Василев Холмской губернии.

В 20 лет она вступила в Коммунистическую партию и отправилась агитатором на Польский фронт, где в ее задачи входило ездить по деревням и селам и рассказывать про счастливую жизнь при советской власти. Чуть позже был сформирован ЦК партии Западной Украины, и Кухарчук была назначена заведующей отделом по работе для женщин. С будущим мужем молодая коммунистка познакомилась в 1922 году в Юзовке (в настоящее время — Донецк), где она работала преподавателем партшколы.

Хрущев к тому времени уже был один или два раза женат. Свадьба влюбленных партийных работников состоялась в 1924 году, но официально их брак был зарегистрирован только через 41 год, когда Хрущева уже сняли с поста первого секретаря ЦК. Нине Кухарчук пришлось воспитывать пятерых детей — троих совместных и двоих от первого брака Хрущева.

Пока ее муж продвигался по партийной карьерной лестнице, она общалась с деятелями украинской культуры и искусства, обращая внимание Хрущева на необходимость развития этой темы.

После того как Хрущев возглавил СССР, он стал брать жену в деловые заграничные поездки и на официальные приемы, чего раньше в Советском Союзе было делать не принято. Несмотря на то что Кухарчук знала английский, французский, польский языки и разбиралась в вопросах экономики, ее соотечественники не воспринимали ее всерьез, считая ее малообразованной женщиной, которая зачем-то таскается за мужем.

Разница в статусах первых леди США и СССР была особенно заметна на фотографиях со встречи Хрущева с американским президентом Джоном Кеннеди

Виктория Брежнева

Политика ее никогда не интересовала, и даже после того, как ее муж стал первым лицом в государстве, Виктория Брежнева предпочитала вести тихую роль домохозяйки, занимаясь детьми и домом. Супруги прожили в счастливом браке почти 55 лет, до самой смерти Брежнева.

Татьяна Андропова

Первой леди при Юрии Андропове была Татьяна Лебедева , однако это был не первый брак генсека. В 1935 году молодой комсомолец Андропов учился и работал в Рыбинске, где познакомился с Ниной Енгалычевой. У них родились двое детей, но когда партийный долг позвал Андропова в Карело-Финскую ССР, супруга отказалась ехать за ним и вместе с детьми осталась в Ярославле. Будущий генсек уже через год женился на Татьяне Лебедевой.

В 1953 году Андропов стал главой четвертого европейского отдела, который налаживал дипломатические отношения с Польшей и Чехословакией, а на следующий год его отправили послом в Венгрию. В поездке его сопровождала жена.

В октябре 1956 года в Венгрии началось восстание, когда тысячи человек вышли на улицы Будапешта, протестуя против советской власти. Наблюдая за уличными боями и повешенными на столбах сотрудниками госбезопасности, Андропова получила сильную психологическую травму и до конца жизни опасалась выходить на улицу и находиться в толпе людей.

После того как Андропов возглавил советское государство, он ни разу не брал жену на официальные приемы. Супруга генсека вела тихую, почти затворническую жизнь. Как и другие жены советских руководителей (кроме Надежды Аллилуевой), она пережила своего мужа.

Анна Черненко

Следующий генеральный секретарь ЦК, Константин Черненко , тоже был женат дважды. От неудачного первого брака у него осталось двое детей.

С Анной Любимовой будущий генсек познакомился в 1944 году в Горьковской области, где она работала в парткоме наркомата заготовок.

В 1948 году Черненко был назначен заведующим отделом пропаганды и агитации в ЦК Компартии Молдавии, а его супруга — ассистентом на кафедре ремонта и эксплуатации машин Кишиневского сельскохозяйственного института. Когда они вернулись в Москву, жена решила посвятить себя семье, в которой было уже трое детей. Никаких политических интересов она не имела и на публике не появлялась, зато прожила на 25 лет дольше мужа и умерла только в 2010 году.

По-настоящему исполнять обязанности первой леди Советского Союза стала жена первого и последнего президента СССР Раиса Горбачева.

Они познакомились в общежитии МГУ , где Михаил Горбачев учился на юридическом факультете, а Раиса Титаренко — на философском. В 1953 году они поженились. Через 32 года Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, и его супруга приступила к выполнению своих государственных обязанностей «первой леди». Впервые Советский Союз смог показать Западу женщину элегантную и при этом способную вести официальные переговоры.

Запад был в восторге, популярные журналы наперебой включали ее в списки женщин года и самых влиятельных женщин мира, а журнал Time поместил ее на обложку.

На родине, однако, непривычный для советского человека образ вызывал недоумение и раздражение. Женщины критиковали Горбачеву за то, что она слишком часто меняет наряды и обвиняли в пристрастии к роскоши. Жена президента сопровождала супруга на все мероприятия, комментировала положение в стране и создавала общественные и благотворительные фонды.

Во время попытки государственного переворота в 1991 году Горбачева находилась рядом с мужем, и, опасаясь за его жизнь, перенесла микроинсульт. В 1999 году у нее обнаружили лейкоз, и на 68-м году жизни жена первого президента СССР скончалась. Через десять лет с момента ее смерти Михаил Горбачев выпустил в честь супруги альбом «Песни для Раисы», на котором «сам в сопровождении Андрея Макаревича » исполнил любимые романсы покойной жены.

Анастасия Гирина родилась 14 марта 1932г. в деревне Титовка Средневолжского края (сейчас — Оренбургская область) в семье староверов.

В 1955г. она окончила строительный факультет Уральского политехнического института им. Кирова в Свердловске, а спустя год вышла замуж за своего однокурсника Бориса Ельцина . Молодая пара расписалась в доме колхозника в Верхней Исети. Интересно, что родители Анастасии были против ее брака со строителем Борей Ельциным, но поддерживали ее отношения с будущим покорителем космоса Юрием Гагариным , с которым она встречалась несколько месяцев.

В 25 лет Анастасия Ельцина сменила имя на Наина, поскольку не могла привыкнуть к официальному обращению на службе — Анастасия Иосифовна. Наина Ельцина работала инженером-строителем в Оренбурге, а с 1956 по 1985г. была главным инженером проекта, а затем руководителем группы института «Водоканалпроект» в Свердловске. С 1987г. она проживает в Москве. Когда Борис Ельцин стал президентом, его супруга начала активно заниматься благотворительностью. В 2008г. она вошла в попечительский совет Президентского центра Б. Н. Ельцина.

Наина Ельцина занимается мероприятиями, посвященными памяти супруга. По итогам 2011г. она вошла в пятерку рейтинга самых влиятельный женщин России, который был составлен отечественными СМИ.

У Наины и Бориса Ельциных две дочери (Елена Окулова и Татьяна Юмашева), семеро внуков, один из которых является полным тезкой первого президента РФ, а также четверо правнуков. «Она всегда чуралась публичности. Эти черты её характера — скромность, такт, человечность — люди чувствуют по тем немногочисленным и очень немногословным интервью, которые она давала телевидению, по тем её редким появлениям на публике, когда она сопровождала меня. Чувствуют — и тянутся к ней», — Борис Ельцин о супруге.

Михаил Полторанин наоборот утверждал, что супруга Ельцина прямым образом влияла на кадровую политику в руководстве страны.

«Когда Наина едет в детский дом, или в детскую лечебницу, или в больницу к любимой актрисе, она никогда никому об этом не рассказывает. Она искренне считает благотворительность, добрые дела своим частным делом», — Борис Ельцин.

Сейчас Наина Ельцина занимается мероприятиями, посвященными памяти Бориса Николаевича.

Светлана Владимировна Медведева родилась 15 марта 1965 года в семье Владимира Алексеевича Линника, военного моряка, и экономиста Ларисы Ивановны Линник в городе Кронштадте. Жила в деревне Коваши, городе Ломоносове, Кронштадте, потом переехала в Ленинград, где она и пошла в школу.

Познакомилась с учившимся в параллельном классе будущим мужем Дмитрием Анатольевичем Медведевым в 1-м классе в 1972 году, она училась в 1-м «В», а он в 1-м «Б», а стали встречаться уже в седьмом классе (в 14 лет) средней школы № 305 в Купчино (Ленинград). Участвовала в спектаклях, КВН и другой самодеятельности.

Окончила Ленинградский финансово-экономический институт факультет статистики, бухучета и экономического анализа, с первого курса она сразу перевелась на вечернее отделение, ещё учась на вечернем начала работать, работает в Москве и занимается организацией общественных мероприятий в Санкт-Петербурге.24 декабря 1993 года вышла замуж за Дмитрия Анатольевича Медведева.

Сын Илья Медведев родился 3 августа 1995 года.

По её инициативе и при личном участии Фондом социально-культурных инициатив разработан ряд социальных, культурных и образовательных проектов. В их числе отмечаемый с 2008 года всероссийский праздник «День семьи, любви и верности». В основу акции «Подари мне жизнь», неразрывно связанную с «Днём семьи, любви и верности», заложены право ребёнка на жизнь и забота о репродуктивном здоровье женщин.

Светлана Медведева — руководитель попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексия II . Также занимается благотворительностью: патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1, в котором живёт 316 воспитанников в возрасте от 4 до 25 лет.

В последнее время бывшая первая леди России стала часто появляться на светских мероприятиях, примеряя на себя новое амплуа — покровительницы культуры и высокой моды.

Уже третий год подряд по ее инициативе Неделя Высокой моды в Милане завершается «Русским вечером». За вклад в развитие культурных связей между Санкт-Петербургом и Миланом Светлана Медведева удостоилась высокой награды — «Амброджино Д’Оро» (звания «почетной гражданки Милана»).

Светлана Медведева действительно приковывает к себе внимание прессы, в том числе благодаря собственному стилю в одежде. Российские глянцевые журналы часто помещают ее в списки «самых элегантно одетых женщин». Светлана отдает предпочтение классическим костюмам с налетом романтики и колорита а-ля рюс, а так же является давней поклонницей творений модельера Валентина Юдашкина

Благодаря все более частым и удачным появлениям на публике, западная пресса прочит Светлане Медведевой славу Раисы Горбачевой.

Согласно информации с сайта Президента, с будущей супругой, в девичестве Людмилой Шкребневой, его познакомил друг.

«Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что приглашает меня в театр на Аркадия Райкина . У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же самое. С одной из них я начал встречаться», — приводятся в биографии слова Путина.

Людмила Шкребнева на момент знакомства с Путиным работала стюардессой на внутренних линиях. «Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он именно тот человек, который мне нужен», — цитируют Людмилу Путину в биографии ее мужа.

По словам Путина, у него сложилась «привычка к холостяцкой жизни», но девушка «ее искоренила». Через три года после знакомства Путин сделал будущей жене предложение. 28 июля 1983 года они поженились. 28 июля 2013 года, через полтора месяца после объявления о разводе, они должны были отметить «жемчужную свадьбу». У Путиных — две дочери-погодки. Старшая, Мария, родилась в 1985 году, незадолго до переезда семьи в Германию, где Путин работал в КГБ. Младшая, Катерина, родилась в 1986 году — уже в Дрездене. Обеих девочек назвали в честь бабушек: Марии Путиной и Екатерины Шкребневой.

Путины объявили о разводе вместе — в интервью телеканалу «Россия 24» после спектакля «Эсмеральда» в Государственном Кремлевском дворце. Посещение ими спектакля стало первым совместным публичным появлением пары более чем за год. В предпоследний раз их видели вдвоем на избирательном участке в Российской академии наук 4 марта 2012 года. В тот день Путин снова был избран на пост президента. В последний — на инаугурации Путина 7 мая 2012-го.

«Вся моя деятельность и работа связана с публичностью, с абсолютной публичностью. Кому-то это нравится, кому-то — нет. Но есть люди, которые совершенно с этим несовместимы, — пояснил Путин. — Вот, Людмила Санна отстояла эту «вахту», восемь лет уже. Даже девять. В общем, это общее решение».

Путина с улыбкой это подтвердила. «Наш брак завершен в связи, действительно, с тем, что практически мы не видимся. Владимир Владимирович полностью погружен в работу. Дети наши выросли. Они живут каждый своей жизнью. В общем, так сложилось, что у нас у каждого своя жизнь. И я действительно не люблю публичность. И перелеты для меня сложны. И мы практически не видимся», — сказала она.

Слово «развод» прозвучало в судьбоносном интервью «России 24» всего дважды, и то один раз из уст корреспондента. Второй раз его произнесла Путина. «Можно сказать, цивилизованный развод», — сказала она.

В 2014 году в ходе «прямой линии» с населением Путин на вопрос о появлении новой первой леди ответил так: «Мне сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж надо выдать, а потом уже и о себе подумаю».

С момента объявления о разводе Людмила Путина появилась на публике лишь однажды — в апреле 2014-го она выступила на ежегодной церемонии вручения Горьковской литературной премии, учрежденной негласно патронируемым ей Центром развития межличностных коммуникаций (ЦРМК).