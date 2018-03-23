Двухзадый бычок-мутант с шестью ногами стал звездой

Ферма в окрестностях китайского города Чунцин, где родился шестиногий теленок, стала местом паломничества туристов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Лишняя пара ног и вторая тазовая часть тела свисает с живота животного. Они немного мешают ему ходить, однако в остальном бычок совершенно здоров. После рождения его вес составлял 15 килограммов.

Отклонение может объясняться полимелией. Избыточные конечности, которые появляются в результате этого нарушения, принадлежали сиамскому близнецу, который погиб на ранних стадиях эмбрионального развития.

В 2017 году сообщалось, что на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Он также был здоров, причиной появления лишних ног, вероятно, также стала полимелия.