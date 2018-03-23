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Двухзадый бычок-мутант с шестью ногами стал звездой
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Двухзадый бычок-мутант с шестью ногами стал звездой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ферма в окрестностях китайского города Чунцин, где родился шестиногий теленок, стала местом паломничества туристов. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Лишняя пара ног и вторая тазовая часть тела свисает с живота животного. Они немного мешают ему ходить, однако в остальном бычок совершенно здоров. После рождения его вес составлял 15 килограммов.
Отклонение может объясняться полимелией. Избыточные конечности, которые появляются в результате этого нарушения, принадлежали сиамскому близнецу, который погиб на ранних стадиях эмбрионального развития.
В 2017 году сообщалось, что на ферме в американском штате Северная Дакота родился теленок с шестью ногами. Он также был здоров, причиной появления лишних ног, вероятно, также стала полимелия.
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