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На свет появился теленок-мутант с шестью ногами
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На свет появился теленок-мутант с шестью ногами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Животное чувствует себя хорошо и даже старается использовать свои дополнительные конечности.
В китайском городе Чуньцин на свет появился теленок-мутант с шестью ногами. Дополнительная пара ног у животного выросла на туловище, он не может ими управлять, поэтому они волочатся по земле.
Сообщается, что теленок чувствует себя хорошо и даже старается использовать свои дополнительные конечности. Об этом сообщает Mirror.
Животное стало местной достопримечательностью, жители города приезжают, чтобы посмотреть на него сделать фотографии с теленком-мутантом.
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