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Фетиш Джастина Бибера на девушек в купальниках
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Фетиш Джастина Бибера на девушек в купальниках 

Popcake.tv 37 минут назад
Фото: Popcake.tv
Что общего между девушками Джастина Бибера (Justin)? Ну, кроме самого Джастина Бибера. Правильный ответ — все они шикарно выглядят в купальниках! Вспомним хотя бы Хейли Болдуин (Hailey) или Софию Ричи (Sofia). Этот парень знает толк в красоте! Неизвестной незнакомкой, с которой Джастин провел ночь марта, по словам журналистов, может быть Баскин Чемпион (Baskin), модель, с которой парень отправился к себе в апартаменты сразу после концерта Крейга Дэвида (Craig).
Девушка снимается для американского спортивного журнала «Sports». Фотографии Баскин в купальнике мелькают в специальных выпусках «Sports». Но можно и просто-напросто зайти в модели — фото в бикини составляют как минимум добрую половину ее профиля. Ну а пока Джастин развлекается с сексуальными красотками, Селена (Selena) катается на яхте где-то у берегов Австралии. К слову, тоже в компании весьма симпатичных молодых людей!
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