Жена подмосковного Отелло обрела электронные руки

Маргарита Грачева , потерявшая руки из-за ревности мужа, вернулась в родной Серпухов после лечения в Германии. Врачи сделали ей два протеза взамен утраченной правой кисти.

Фотографиями с электронной рукой девушка поделилась в соцсетях.

Мне сделали два протеза. Один более функциональный, второй попроще, для черновой работы. Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни!

— Маргарита Грачева.

По словам Маргариты, она пока находится в начале пути и еще не научилась управлять протезами в полной мере.

Обладательница новой руки рассказала, что теперь ей предстоит реабилитация в Санкт-Петербурге. Туда она отправится, чтобы врачи разработали пришитую заново левую кисть.