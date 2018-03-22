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Жена подмосковного Отелло обрела электронные руки
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Жена подмосковного Отелло обрела электронные руки 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Маргарита Грачева, потерявшая руки из-за ревности мужа, вернулась в родной Серпухов после лечения в Германии. Врачи сделали ей два протеза взамен утраченной правой кисти.
Фотографиями с электронной рукой девушка поделилась в соцсетях.
Мне сделали два протеза. Один более функциональный, второй попроще, для черновой работы. Огромное спасибо всем, кто помог мне приспособиться к новой жизни!
— Маргарита Грачева.
По словам Маргариты, она пока находится в начале пути и еще не научилась управлять протезами в полной мере.
Обладательница новой руки рассказала, что теперь ей предстоит реабилитация в Санкт-Петербурге. Туда она отправится, чтобы врачи разработали пришитую заново левую кисть.
Жизнь Маргариты перевернулась в декабре 2017 года. Супруг заподозрил ее в измене, вывез в лес и отрубил топором ее руки. Потом он сам отвез девушку в больницу, где ей оказали помощь. После случившегося мужчину отправили в СИЗО, откуда он прислал Маргарите записку, в которой сказал, что никому ее не отдаст.
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