Эксгибиционизм: голая патология или обычное хулиганство?

Практически каждая вторая женщина сталкивалась с эксгибиционистом хотя бы раз в жизни. Что представляет собой эта патология, на что способны страдающие от нее люди, и как себя вести, если вы встретили эксгибициониста?

Об этом и о многом другом вы узнаете в программе «Секретные материалы» 30 марта в 16:15 на телеканале «МИР» . Кроме того, вы узнаете о том, как отличить истинный эксгибиционизм от ложного, и почему сегодня это явление стало таким массовым. Все самое горячее — на 18-й кнопке.

Кто они и почему так ведут себя

{} По словам психолога, сексолога, вице-президента Ассоциации Семейных психотерапевтов и психологов Республики Казахстан Ирины Волковой , прежде всего, необходимо определиться, о чем именно идет речь. «Эксбиционизм, то есть желание обнажения и демонстрации своих половых органов, может быть истинным или ложным, — говорит она. — При ложном такое поведение рассматривается, как хулиганское и является вполне приобретенным вследствие воспитания, образа жизни, желаний и намерений. А при истинном эксгибиционизме такие действия человека являются симптомом заболеваний, относящихся к расстройствам сексуальных предпочтений, когда человек утрачивает контроль за совершаемыми действиями».

«Привычка обнажаться может быть проявлением серьезных болезней, — говорит врач-сексолог, психолог Александр Невский . — Этим страдают очень многие: например, люди в старческом маразме, часть шизофреников, пациенты с другими психиатрическими диагнозами. Есть также множество психопатологий, при которых люди ведут себя похожим образом. И всё это многообразие форм слили в одну кучу и назвали «эксгибиционизмом». А ведь это очень разные состояния!».

По словам Александра Невского, отклонения, проявляющиеся в форме эксгибиционизма, как и все патологии, находящиеся на стыке психологии и психиатрии, делятся на три большие части. Первая — это отклонения на основе органических поражений мозга. Сюда же можно отнести и врождённые патологии.

Сексуальные аппетиты женщин

Неожиданные выводы американских ученых

Вторая форма — подростковая, транзиторная (то есть проходящая, временная). Такой эксгибиционизм может зафиксироваться и остаться вследствие инфантильного развития личности. У некоторых подростков это состояние возникает лишь в мыслях или проявляется во снах. А многие доходят до того, что осмеливаются демонстрировать себя. Это складывается под воздействием общественного микросоциума: если в окружении у подростка это считается смешным или как-то иначе укрепляет его позиции, то подросток будет это делать. Если за это можно получить физическое наказание, или это опасно, то он не будет этого делать. Но и наказание при определенных условиях тоже может закрепить эту патологию. Например, если подросток мазохистского склада личности, он подсознательно может расценивать наказание как особое внимание.

Третья форма — ситуационная, когда человек начинает возбуждаться от того, что он себя демонстрирует. Это свойственно, например, демонстративным личностям, нарциссам, возбудимым психопатам и т.д. Ситуационный эксгибиционизм складывается под воздействием случайных обстоятельств. Он находится на грани между патологией платонического либидо, то есть возбуждением от оказания внимания, и патологией эротического либидо, когда это внимание приводит к сексуальному удовлетворению, то есть когда возбуждаются нейронные структуры.

Могут ли эти персонажи быть опасными

{} Как это ни странно, но в большинстве случаев эксгибиционист не представляет серьезной опасности для своей жертвы. Главный вред — это то, что он может испугать и шокировать детей и подростков, нарушать их развитие в традиционном поле. Сильный испуг, перенесенный в связи с действиями эксгибициониста, для девочки или юной девушки может стать причиной невроза, стойких страхов, связанных со всеми представителями мужского пола в целом. Это может даже нарушить нормальное психологическое и сексуальное развитие девушки. Но для взрослой женщины он не представляет опасности.

«Эксгибиционисты сравнительно редко бывают склонными к агрессии, если конкретный акт не сочетается с алкогольным или наркотическим опьянением, — утверждает врач-психиатр, психотерапевт Сергей Горин , создатель русскоязычной модели эриксоновского гипноза. — Сам механизм развития их болезненного поведения связан не столько с агрессивностью, сколько с неуверенностью в своих сексуальных возможностях и попыткой это компенсировать (то есть, как это ни парадоксально, с неуверенностью в себе)».

«Эксгибиционисту важна реакция удивления и испуга жертвы, — говорит психолог Сергей Мишуров. — Так он получает сексуальное возбуждение и возможность самоудовлетворения. Важна также подсознательная потребность отработки собственного комплекса неполноценности и попытка таким образом самоутвердиться. Правда, в редких случаях эксгибиционист может проявить агрессию по отношению к жертве. Но они не насильники, у них, как правило, слабая половая конституция».

По словам Сергея Горина, всё, что они хотят получить от свидетельницы своего обнажения, это, во-первых, удивление и испуг, и во-вторых, любопытство. Это и есть их цель, достижение которой приносит им сексуальное удовлетворение.

«А вот если речь идет о ложном эксгибиционизме, то агрессивное поведение вполне возможно, — утверждает Ирина Волкова. — Поскольку употребление алкоголя может провоцировать желание хулиганских действий, и последствия этого трудно предсказуемы».

«Лучше пяткой в глаз», или Как вести себя при встрече с извращенцем

{} По словам Сергея Горина, для эксгибициониста выбор жертвы чаще всего является случайным. Как правило, это просто одинокая женщина при отсутствии свидетелей, которые могли бы помешать эксгибиционисту. Иногда (примерно в 10% случаев) в качестве жертвы выбираются особы подросткового возраста или девушки, которые выглядят очень молодыми, неопытными и беззащитными.

На вопрос о том, как вести себя при встрече с эксгибиционистом, врач-психиатр ответил неожиданно: «Идеально было бы, конечно, мгновенно воздействовать на него физически: хороший удар пяткой по переносице обычно оказывает весьма впечатляющий и долгосрочный терапевтический эффект. Но, увы, не каждая женщина — Синтия Ротрок ».

Если же оставаться в сфере мирного несловесного общения, то эксгибиционист, по словам Сергея Горина, не должен получить от жертвы тех эмоций, на которые он рассчитывает. «Идеал — вообще не заметить его и его действий, но на такой идеал способны только очень близорукие дамы. Ведите себя так же, как вели бы при оскорблении со стороны любого хулигана: привлекайте внимание прохожих (если они есть), зовите полицию, свистите в свисток (если он у вас есть), и ни в коем случае не показывайте страх!», — говорит Сергей Горин.

То же самое рекомендует и Ирина Волкова. «Абсолютно спокойно, владея собой, не повышая голоса, можно спросить, например: „Что дальше?“, „И что?.. “, или найти какую-то другую фразу, показывающую ваше владение собой. В таких ситуациях эксгибиционист сразу ретируется и спасается бегством, поскольку при такой реакции свое удовольствие от доминирования над ситуацией, от власти над другим человеком он не получает».

К юридической ответственности извращенца также можно привлечь. Обычно их привлекают за хулиганство, реже — за развратные действия, и признают вменяемыми. В отдельных случаях эксгибиционист может даже быть привлечен к очень суровому наказанию, если его действия были расценены как развратные по отношению к детям.

Мы все немножко эксгибиционисты?

{}«Как это ни удивительно, но если поразмыслить, то можно найти множество общественно-приемлемых проявлений эксгибиционизма, — говорит психолог Сергей Мишуров. — Я говорю о легальном и нелегальном стриптизе, о максимальном обнажении на сцене».

Это мнение разделяет и врач-сексолог Александр Невский: «О том, что есть легальные формы, свидетельствует, например, тот факт, что женский эксгибиционизм гораздо менее ощущается как проблема для общества, — говорит он. — Поскольку он закреплен искусством: изображение женского тела считается допустимым и эстетичным. Так что эксгибиционизм — это неотъемлемая часть нашей жизни. У нас есть художественные полотна, нудистские пляжи, стрип-клубы и многое другое. Получается, что общество не против культурно-приемлемого эксгибиционизма, но выставляет свои рамки: дресс-коды, правила поведения, представления о приличиях. И четко обозначает, где обнажение допустимо и уместно, а где нет. На пляже можно, на картине можно, в переходе метро — нельзя. Для тех, кто не может себя контролировать или может, но не хочет, общество предусмотрело штрафы и задержание нарушителя».

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