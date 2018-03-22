Бьюти-гаджеты для очищения зубов дома

Чистка зубов — процесс важный, ежедневный и довольно рутинный. Стоматологи рекомендуют чистить зубы обычной щеткой не менее трех минут. Можно поспорить, что вряд ли у большинства хватает терпения так долго и тщательно удалять микробы из полости рта — ведь они скапливаются не только на зубах, но и на внутренней поверхности щек и языке. Выходит, что со всеми манипуляциями правильный процесс чистки зубов превращается в довольно долгий ритуал. Вряд ли по утрам у вас есть лишнее время на сборы.

Электрическая зубная щетка

Эволюцию в гигиене полости рта совершила электрическая зубная щетка, которая в разы сокращает время чистки и повышает качество процесса. Чистка таким девайсом не особо отличается по типу воздействия от обычной щетки. Разница только в интенсивности движений и колебаний.

В среднем электрощетка совершает от 5 000 до 18 000 колебаний в минуту. Насадки с чистящими ворсинками и вовсе отличаются только траекторией движения. Есть щетки, у которых щетинки двигаются по кругу в одном направлении. У других головка совершает одновременные движения и по кругу, и вперед-назад. Наконец, у третьих щетинки не только движутся, но и пульсируют. Это дает максимум качества чистки даже в труднодоступных местах, например, между зубов. Но тут важно не переусердствовать и не стремиться каждый день отшлифовывать зубы до белизны. В противном случае можно повредить эмаль.

Ультразвуковая зубная щетка

Отдельного внимания заслуживают ультразвуковые зубные щетки. Если рассматривать все преимущества, то такой гаджет будет очевидным лидером.

Эта щетка позволяет идеально очистить зубы, прикладывая минимум усилий. Все дело в ультразвуке, который проникает на глубину до 4 мм. Под его воздействием все бактериальные отложения разрыхляются. Волны воздействуют на ворсинки, вызывая их высокочастотное колебание. Это быстро удаляет раздробленный налет. Надо отметить, что частота этих колебаний в разы выше, чем у электрической щетки, в зависимости от модели она составляет 18-30 тысяч в минуту. Импульсы доставляют полезные компоненты из пасты к зубам и деснам куда быстрее и эффективнее.

Однако такие щетки оказывают негативное воздействие на запломбированные зубы, так как плотность зубов и пломб отличается. А при воздействии ультразвуком они колеблются с различной частотой, что ведет к сокращению срока службы реставрационных материалов. Кроме того, у гаджета не сама привлекательная цена.

Ирригатор

Мы можем запастись всеми аксессуарами для зубов — начиная от нитей и заканчивая ультразвуком, но этого все равно будет недостаточно. Нужен еще и ирригатор. Это устройство, которое очищает межзубное пространство струей воды.

Такие современные аппараты способны полностью устранить проблемы, связанные с воспалительными процессами и кровоточивостью десен. Особенно актуален уход с помощью этого гаджета будет для тех, кто страдает от неприятного запаха изо рта, пародонтита или гингивита. Также прибор подойдет для тех, кто носит брекеты. Но это ни в коем случае не замена щетки. Ирригатором можно и нужно пользоваться только после чистки зубов. Использование ирригатора добавит дополнительные 5-10 минут в ваш вечерний ритуал.

Звуковая щетка

Уже появились так называемые умные щетки. Они подключаются через Wi-Fi к личному кабинету, где вы можете отследить, какие поверхности удалось хорошо очистить, а какие — нет.

Мнение эксперта

Преимущество звуковых щеток заключается в том, что они не просто совершают подметающе-вычищающие действия, но и имеют ирригирующее действие. Такая щетка максимально хорошо вычищает зубы, пользоваться ею можно без ограничений. Главное, не забывать заряжать свой бьюти-девайс.

Егана Маруфиди, стоматолог-терапевт, пародонтолог, специалист в области эстетической реставрации зубов, кандидат медицинских наук, ведет прием в клинике «Столица»

Еще о здоровье зубов:

Четыре причины посетить стоматолога, даже если вас ничего не беспокоит

Белоснежная улыбка: как добиться и сохранить результат надолго

Как отбелить зубы в домашних условиях: 5 верных способов