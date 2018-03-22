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Предменструальный синдром
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Предменструальный синдром 

МедикФорум 3 часа назад
Фото: МедикФорум
Нередко во время месячных и молодые девушки, и зрелые женщины испытывают физическое недомогание. Дисменорея. Это спастические боли гормонального происхождения, которые могут быть как слабыми, так и достаточно сильными, вплоть до того, что женщина вынуждена несколько дней находиться в постели. Врачи рассказали сайту МедикФорум, что причины дисменореи многообразны, поэтому лучше всего по поводу этого неприятного явления обратиться к гинекологу. Предменструальный синдром (ПМС, синдром предменструального напряжения). Это весьма распространенное явление, которое выражается в том, что во второй половине менструального цикла или незадолго до начала месячных у женщины (девушки) наблюдаются резкие перепады настроения, проявляющиеся вспышками раздражительности, агрессии или, напротив, приступами подавленности, плаксивости, обидчивости. Кроме того, женщина может чувствовать себя усталой и разбитой. Многие при предменструальном синдроме испытывают непостоянные тянущие боли внизу живота с возможной иррадиацией в пояснично-крестцовую область, ягодицы или бедра, возможно появление довольно сильных мышечных болей (особенно в ногах и шее), а также болезненность молочных желез. У некоторых женщин на время изменяются вкусовые пристрастия, возрастает тяга к сладкому, а иногда и к спиртному. Пребывание в неблагоприятных условиях, сильные физические и психические нагрузки (интенсивные тренировки или тяжелая работа, стресс, плохое питание, переохлаждение и т. д.) в дни, предшествующие менструации, могут спровоцировать усиление болезненных проявлений. Если описанная картина недомоганий перед месячными повторяется в течение нескольких циклов, это говорит о том, что мучительный предменструальный синдром может стать постоянным спутником женщины. Поэтому следует бережно относиться к себе и своему организму, особенно перед «критическими» днями, а лучше всего — обратиться за консультацией к опытному гинекологу. Лечение и реабилитация предменструального синдрома проводятся в плановом порядке. Ранее ученые рассказали, что женщины набрасываются на сладкое во время ПМС.
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