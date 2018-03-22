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Жительнице Серпухова, которой муж отрубил кисти рук, установили протезы
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Жительнице Серпухова, которой муж отрубил кисти рук, установили протезы 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, вернулась из Германии с двумя новыми протезами.
«В Германии мне сделали два протеза (один более функциональный, второй попроще, для черновой работы)», — сообщила она на своей странице в «ВКонтакте».
Грачева поблагодарила всех, кто помог ей приспособиться к новой жизни, и отметила, что это только начало пути — к протезам предстоит привыкнуть и научится ими управлять.
Инцидент с девушкой произошел в декабре прошлого года. Ее муж в порыве ревности вывез ее в лес, где отсек ей обе руки. После содеянного он отвез супругу в больницу и сдался властям.
Врачам удалось спасти левую руку Грачевой. В ближайшее время она планирует поехать в Санкт-Петербург для прохождения реабилитационного курса.
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