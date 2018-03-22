Одержимый Макдональдсом парень уже 25 лет питается только там

Британцу Дэнни Келлеру (Danny Kelleher) 29 лет, и 25 из них он питается исключительно в «Макдональдсе» . Его ежедневный рацион состоит из гамбургера, картошки фри, девяти нагетсов и кока-колы.

«Когда речь заходит о McDonald’s, я как наркоман, жду очередной дозы», — говорит Дэнни. Его зависимость началась, когда ему было пять лет. Впервые попробовав фастфуд, он наотрез отказался есть что-либо ещё. Врачи сказали обеспокоенным родителям, что лучше есть хоть что-то, чем вообще ничего.

Дэнни рассказал, что его мак-одержимость стоила ему отношений с девушками, ни одна из них не согласилась каждый день питаться фастфудом. «Если у меня когда-нибудь появится подружка, скорее всего она будет работать в McDonald’s», — говорит любитель картошечки фри.

Британец тратит на фастфуд примерно по £8.48 в день, это значит, что за год он оставляет более 3000 фунтов стерлингов в «Макдональдс». Из-за своей одержимости Дэнни не ходит на праздники, если там нет его любимой еды. А ещё он не поехал с семьёй отдыхать в Тунис, потому что в этой стране нет сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Два года назад врачи сказали Дэнни, что такой рацион питания может стать причиной развития сепсиса и привести к другим серьёзным проблемам со здоровьем. Любителю фастфуда настоятельно рекомендовали разнообразить питание свежими овощами, фруктами и другими полезными продуктами. Однако пока всё, что смог сделать парень — это отказаться от Бигмака.

«Два года назад я был на пороге смерти. Когда врачи узнали, как я питаюсь, они спросили: «Как ты ещё жив?». А потом мне сказали, что моё питание может стать причиной сепсиса. Тогда я попробовал перейти на другие продукты и в течение нескольких недель ел обычный рис и макароны. Это был сущий ад! Когда я вернулся в Макдональдс, я почувствовал себя на седьмом небе от счастья!», — поделился воспоминаниями Дэнни и признался, что сейчас не собирается ничего менять.

Недавно «Ридус» рассказывал о фотопроекте, в котором наглядно показали, сколько сахара мы съедаем с привычными продуктами, в том числе с гамбургерами и картофелем фри.

Также мы писали о проекте, для которого фотограф снимает людей и холодильники по всему миру, а автор другого фотопроекта объездил множество стран, чтобы узнать, что едят дети из разных уголков нашей планеты.