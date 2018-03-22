Самые крепкие супружеские пары наградили в Центре социального обслуживания

В стенах Территориального центра социального обслуживания «Таганский», филиал «Якиманка» 22 марта состоялось награждение самых крепких семейных пар.

На сцену приглашались супруги, которые прожили вместе 50 и 60 лет.

— В этот раз было семь семей. Но еще одну пару, отметившую 70-летний юбилей совместной жизни, планируется поздравить на дому, — рассказала организатор культурных мероприятий районного ТЦСО Лариса Чорная

Она пояснила, что супругам уже тяжело самостоятельно доехать до места церемонии, поэтому представители ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка» планируют поздравить их на дому.

После официальной части перед собравшимися выступили студенты Музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова. Они исполнили произведения мировой классики.