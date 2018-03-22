Ещё
Самые крепкие супружеские пары наградили в Центре социального обслуживания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые крепкие супружеские пары наградили в Центре социального обслуживания 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
В стенах Территориального центра социального обслуживания «Таганский», филиал «Якиманка» 22 марта состоялось награждение самых крепких семейных пар.
На сцену приглашались супруги, которые прожили вместе 50 и 60 лет.
— В этот раз было семь семей. Но еще одну пару, отметившую 70-летний юбилей совместной жизни, планируется поздравить на дому, — рассказала организатор культурных мероприятий районного ТЦСО Лариса Чорная.
Она пояснила, что супругам уже тяжело самостоятельно доехать до места церемонии, поэтому представители ТЦСО «Таганский» филиал «Якиманка» планируют поздравить их на дому.
После официальной части перед собравшимися выступили студенты Музыкально-педагогического института имени Михаила Ипполитова-Иванова. Они исполнили произведения мировой классики.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери6
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность5
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью23
Женщина не улыбается больше 40 лет16
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение