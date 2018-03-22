Папа в аренду: друзья и родственники на час

Содержание«Сдаю в аренду друзей и родственников»Российские реалии: спрос и предложениеВоскресный папа: 1 час — 900 рублей

Нет, это не «муж на час», который приходит, чтобы помочь с мелким ремонтом и переделать мужские дела в доме. И не «жена на час», что может приготовить ужин и убрать в квартире. Речь об аренде людей, играющих роль родственников и друзей. Их можно нанять для «селфи в окружении красоток», друзей, которые помогут освоиться в незнакомом городе или выслушают рассказ о проблемах и сочувственно покивают в ответ. Можно даже найти «собутыльника напрокат». А можно заплатить за целую семью: нанять мужа, родителей, бабушку, вплоть до младенца. Кому и зачем нужны такие услуги, рассказывает MedAboutMe.

«Сдаю в аренду друзей и родственников»

Найм друзей и родственников в аренду? Звучит довольно странно. Однако основатели сервисов аренды считают это проявлением гуманизма. Не случайно данная услуга появилась именно в Японии: формат «клубов друзей», куда можно прийти и оказаться в окружении заботливых слушателей, — прямое наследие культуры японцев. Раньше мужчину могла выслушать и посочувствовать неурядицам гейша (и разговоры превалировали над романтическим продолжением), сегодня организованы клубы и сервисы, где мужчины и женщины могут получить дружескую поддержку.

«Родственник в аренду» — тоже явление, характерное и очень популярное в азиатской культуре. В Японии и Китае исключительно важен социальный статус: множество друзей на празднике, свадьбе, даже плакальщики на похоронах могут быть наняты на час.

Личный опытРуичи Ичинокава, 52 года, Япония, владелец агентства по прокату

Самая дорогостоящая услуга — родитель напрокат: 275 долларов за человека. Представлять родителя на свадьбе — еще 140 долларов, произнести речь — плюс 85. Примерно 30% заказов у меня связаны со свадьбами. От 30 до 40% — родители для представления будущему супругу.

Прежде, чем начать это дело больше 10 лет назад, я занимался онлайн-консультированием. У меня был сайт, на котором предлагались персональные советы по 2,7 долларов за письмо. Запросов были сотни: кто-то волновался насчет предстоящей операции, женщины советовались насчет внешнего вида и т. д. А потом один клиент попросил меня выступить в роли друга жениха на свадьбе, написал мне речь. Все прошло хорошо, и я добавил эту услугу в прайс.

Мы не занимаемся нелегальными видами услуг, и с большинством клиентов встречаемся только один раз.

Японская культура довольна специфична и предлагает исключительно широкий спектр услуг по прокату. Дети, живущие вдали от родителей, могут не только сыграть фальшивую свадьбу, но и предъявить нанятого младенца спустя 9 месяцев после нее. Чаще на фотографии, но порой и «вживую» при визите домой. Внешняя сторона благополучия важнее внутреннего наполнения.

В США, где подобный сервис «друзей напрокат» существует уже почти 10 лет, аренда, как правило, подразумевает более прозаичные и бизнес-ориентированные ситуации. Так, например, «родителей» могут нанять студенты, чтобы представители агентства посетили деканат и выслушали претензии к «детям».

Личный опыт Скотт Розенбаум , владелец сервиса «друзей напрокат», США Я заметил, что компании по «аренде друзей» в Японии в основном ориентированы на одиноких родителей. После развода, смерти или иной ситуации, из-за которой родитель становится недоступен, можно нанять кого-то для исполнения роли члена семьи.

Такие агентства очень популярны в Японии — в социальном плане культура японцев очень требовательна, и страна известна высоким уровнем депрессий и суицидов. Люди могут нанимать «как бы друзей», чтобы с ними отметили свадьбу, поплакали на похоронах или выступили в роли партнера и произвели хорошее впечатление на родителей.

Здесь чаще востребованы другие виды сервиса. Например, составить компанию на свадьбе, вечеринке или корпоративе, если не с кем пойти. Раньше была только одна опция — нанять «подругу» или «бойфренда» из эскорт-сервиса. Сегодня наши клиенты точно знают, кого они нанимают: это работа для друзей.

В Европе такая услуга — не привилегия агентств. В социальных сетях и мировых сервисах можно найти «друга», который поможет освоиться в незнакомом городе, проведет экскурсию, подскажет, где что лучше покупать. Однако сама идея «дружбы» не приживается — есть другие сервисы.

Комментарий экспертаФредерик Хейдерсон, социальный работник, Бельгия

«Друг напрокат» — довольно странная идея. Что он может сделать? Ходить с вами по магазинам, на вечеринку, выслушать и подсказать выход из ситуации? Для всего этого у нас есть социальные работники. 20 евро в час — и профессиональный психолог или обычный студент, в зависимости от запроса и ситуации, проведет досуг так, как необходимо заказчику, выслушает, потусит на вечеринке. К ребенку можно нанять гувернера, чтобы он общался с мужчиной, если, по мнению матери, ему не хватает такого общения.

Однако лгать, претендовать на «дружбу» или представляться родственником или партнером никто не будет. Даже если работник — женщина в возрасте и ее называют бабушкой, все будут знать, что это не родной человек, а наемный персонал. Это оберегает клиентов от эмоциональных травм и позволяет контролировать ситуацию.

Российские реалии: спрос и предложение

Каким бы удивительным это не показалось, но услуга проката друзей и родственников в России также есть, и довольно давно. Хотя название звучит отталкивающе, но сервис существует, как в различных компаниях, так и в группах соцсетей.

«Стану лучшим другом напрокат в Уфе. Покажу город, погуляю, за дополнительную плату покатаю на машине. Знаю, где лучший дансинг, крутые тусовки и веселые девочки. 150 руб. /час. Виталик.»

«Никто не знает, где бы нам найти бабушку? Хочется семейного, домашнего уюта, общения раз-два в месяц. Я считаю, что бабушка должна быть у каждого ребенка, а у нас ее нет. Я готова привозить продукты, помогать материально, но как найти подходящего человека?»

«Ищу собутыльника напрокат на вечер с 19 до 23 (примерно). Девушку 25-35 лет (старше, думаю, мне сложно будет общаться). Умеющую поддерживать разговор, пить и не пьянеть. С меня — коктейли. Строго без интима. 2 000 рублей.»

По мнению Александра Романова, директора агентства, предоставляющего алиби и иные нестандартные услуги, «друг напрокат» — сервис не востребованный и не актуальный. Он ввел его в спектр предложений компании еще в 2010 году, после чего «как грибы после дождя, стали появляться некие агентства, которые заявляли о таких услугах. Но больше шума и ажиотажа вокруг этой услуги, чем реального выхлопа…» Так что предложения можно чаще встретить в соцсетях и на специализированных сервисах, причем чаще всего это узкоспециализированная услуга, а не просто «два часа дружбы, 400 рублей».

Елена, «друг напрокат», пожелавшая остаться анонимом, поделилась опытом платной дружбы. Она — профессиональный психолог, который встречается с клиентами, которым нужна поддержка в трудной ситуации.

«Я встречаюсь с клиентами обычно в тихом кафе. За два часа, стандартную сессию, клиент успевает рассказать основные тревоги и проблемы, а я отрабатываю краткую консультацию. При этом, в отличие от классической консультации психолога, я могу высказать личное отношение, если ситуация этого требует и клиенту это поможет. Но в целом такое одноразовое консультирование не отличается от рабочих сессий, разница — человек идет на встречу «к другу» и в расслабленную обстановку, а не к специалисту в штатный кабинет. Бояться нечего, и терапия работает эффективнее.»

Воскресный папа: 1 час — 900 рублей

Ситуация, в которой все знают правду или же клиент ее сознательно утаивает от родных и друзей, но отвечает только за себя, в значительной мере отличается от «родственников напрокат», которых приглашают к детям.

Личный опытИши Юичи, владелец сервиса аренды друзей и родственников, Япония

У меня была знакомая, одинокая мама с сыном. Он пытался поступить в частную школу, но мальчику отказали, потому что у него не было отца, так что я выступил в роли папы на собеседовании. Так у меня появилась бизнес-идея.

Потом я играл роль отца для двенадцатилетней девочки. Ее травили как безотцовщину, и ее мать наняла меня. С тех пор я играю роль ее папы, я единственный отец, которого она знает. Я встречаюсь с ней 8 лет, недавно она закончила школу. Мать не сказала ей правду.

Думаю, если бы она все узнала, то была бы шокирована. Если клиент решает не раскрывать правду, мне приходится играть такую роль бесконечно. Если эта девочка выйдет замуж, мне придется играть роль отца на свадьбе, потом дедушки. Так что я всегда спрашиваю каждого клиента: «Вы готовы поддерживать ложь?». Это самая большая проблема, которая есть в нашей компании.

«Воскресный папа» — реально существующая услуга на российском рынке. Хотя предлагающие ее агентства рекомендуют открыто говорить ребенку, что этот приходящий по выходным мужчина — не настоящий отец, однако в перечень возможных услуг входят визит к классному руководителю, посещение родительского собрания и иные форматы общения, предполагающие скрывать идею платного «старшего друга, наставника, гувернера». Да и сами клиенты (клиентки) порой настаивают на поддержании легенды об отце.

«Я играл роль отца для пятилетнего мальчика. Его мать сказала, что папа — разведчик, который работает на Кубе, и писать или звонить не может. И вот внезапно вернулся.

Через 4 месяца работы отцом я начал уставать. Однажды мы позвали мальчика и сказали, что я должен вернуться на Кубу. Он спросил, сколько я там пробуду, и я ответил «2 или 3 года». Он очень разозлился и сказал, что никогда не станет разведчиком, чтобы не бросать свою семью».

Комментарий экспертаЕкатерина Сафонова, психолог портала «Я-родитель»

Папа есть только один — мужчина, который имеет непосредственное отношение к появлению на свет нового человечка. Тот феномен в обществе, который сейчас называют «папой напрокат», папой на самом деле не является. Безусловно, ребенку необходима поддержка обоих родителей, фигура отца, но в первую очередь ребенку нужна любовь и искренность. Вы, конечно, можете обмануть взрослых — демонстрировать «папу» на родительских собраниях, друзьям и родственникам, но никогда не сможете обмануть ребенка. Дети чувствуют искренность и неподдельную любовь родителей, искусственный папа, работающий на контрактной основе, никогда не сможет дать это ребенку. Более того, дети отлично считывают все недомолвки, они чувствуют, когда взрослые что-то от них скрывают, врут им. Это сильно травмирует психику ребенка, и в будущем эта психологическая травма может крайне негативно сказаться как на развитии малыша, так и на его взрослой семейной жизни.

Не стоит путать понятие «папа напрокат» и «гувернер», «няня», «аниматор». Если есть потребность, чтобы у ребенка была мужская фигура в воспитании, наймите ему гувернера. Это отличная профессия! Просто не нужно обманывать ребенка, называя няню папой. Папа — это его родной отец, а няня — это няня.

Да, во многих странах такая практика является нормой, но на самом деле там происходит подмена понятий. Психолог — это человек, получивший образование по этой профессии, к «другу напрокат» он не имеет никакого отношения. Также, как и гид по незнакомому городу, например. Чем больше в окружении ребенка будет таких подмен, чем чаще он будет сталкиваться с непониманием, враньем и неискренностью, тем более травматичен будет для него этот опыт. Малышу необходима четкость и ясность, искренность и честность, ласка и нежность, а «папа напрокат» не удовлетворит ни одну из этих базовых потребностей ребенка.

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