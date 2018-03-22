В Тобольске без вести пропала 17-летняя девушка 

В Тобольске пропала 17-летняя Валентина Шестопалова. Девушку не видел никто из родных уже почти две недели. Что с ней могло произойти — не знают ни родственники, ни друзья. Сотрудники уголовного розыска призывают людей помочь им в поисках несовершеннолетней тоболячки.
— Она вышла из дома 9 марта и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. На вид ей17-18 лет, рост 157 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы чёрного цвета, прямые, до пояса. Когда ее видели последний раз, она была одета в пуховик коричневого цвета с капюшоном, шарф тёмно-бордового цвета, легенсы чёрного цвета, кроссовки чёрно-белого цвета, — сообщают в полиции.
Если вы видели эту девушку на улице или знаете ее местонахождение, сообщите об этом в МО МВД России «Тобольский» по телефону (3456) 399-744, 399-748, либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 727, 793 130, 793 638, 793 832, дежурная часть 793 023 или 02.