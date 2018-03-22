В Тобольске без вести пропала 17-летняя девушка

В Тобольске пропала 17-летняя Валентина Шестопалова. Девушку не видел никто из родных уже почти две недели. Что с ней могло произойти — не знают ни родственники, ни друзья. Сотрудники уголовного розыска призывают людей помочь им в поисках несовершеннолетней тоболячки.

— Она вышла из дома 9 марта и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. На вид ей17-18 лет, рост 157 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы чёрного цвета, прямые, до пояса. Когда ее видели последний раз, она была одета в пуховик коричневого цвета с капюшоном, шарф тёмно-бордового цвета, легенсы чёрного цвета, кроссовки чёрно-белого цвета, — сообщают в полиции.