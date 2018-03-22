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Nestlé Fitness обновил линейку готовых завтраков
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Nestlé Fitness обновил линейку готовых завтраков 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Согласно исследованиям, проведённым по заказу Nestlé Fitness, основные покупатели готовых завтраков этого бренда — женщины в возрасте от 20 до 45 лет, которые составляют более 75% всех потребителей. Именно лидеры покупок стали основным ориентиром при разработке новых рецептур. Опрошенные женщины выделили два основных ожидания от завтрака: для 31% это заряд энергии на весь день, а для 24% главное, чтобы завтрак был вкусным и сытным. Ещё одно важное условие — он должен быстро и легко готовиться.
Всё это компания Nestlé постаралась учесть в обновлённой линейке готовых завтраков Fitness. Теперь они содержат цельнозерновые овсяные хлопья, витамины группы В и другие необходимые минеральные вещества и микроэлементы. Фото: Nestlé Fitness Фото: Nestlé Fitness Фото: Nestlé Fitness Кроме этого, изменился и дизайн упаковки: его главным элементом стала волна — «символ женской энергичности и динамичности». Она выполнена в естественных, природных оттенках: голубом (синее море), жёлто-золотом (созревшая рожь) и тёмно-бежевом (сушёный овес).
Презентация новых завтраков прошла в студии растяжки TopStretching. Все желающие сначала поучаствовали в модной тренировке по AeroStretching, а затем восполнили силы и энергию хлопьями Nestlé Fitness. Статьи по теме Гранола в домашних условиях: 5 рецептов на завтрак 7 утренних привычек, из-за которых вы поправляетесь В Москве откроется новое фитнес-пространство Top Stretching В студии TopStretching прошло «Утро с The Challenger»
Запись «Nestlé Fitness обновил линейку готовых завтраков» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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