Ещё
Мелания Трамп ненавидит свою жизнь в Белом доме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мелания Трамп ненавидит свою жизнь в Белом доме 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Дональда Трампа, как мы знаем, довольно сложно чем-либо смутить. Когда пару месяцев назад вышло скандальное интервью звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, в котором она поделилась воспоминаниями о романе с нынешним президентом США, Дональд только пожал плечами: мало ли что там кто говорит? Совсем иначе отреагировала на новости об измене Мелания Трамп: судя по тому, что она отказалась сопровождать мужа в Давос на Всемирный экономический форум, все происходящее первая леди США воспринимает очень близко к сердцу. И это не может не сказываться на ее повседневной жизни в Белом доме.
«Все, что сейчас происходит, — именно то, чего Мелания опасалась. Без преувеличения, они с мужем стали похожи на семейство Кардашьян: скандалы, разводы, громкие заголовки в газетах», — делится инсайдер. Да, до президентских выборов 2016 года жизнь Мелании действительно была куда проще и спокойнее: супруга миллиардера ежедневно играла в теннис, занималась пилатесом, читала журналы и заботилась о сыне Бэрроне, и хотя о ней тоже порой писали разное, ни в какое сравнение с нынешним ажиотажем это не идет. По словам источника, больше всего Мелания скучает по своей прежней мирной жизни, но пути назад уже нет: «Она не выбирала, становиться ей первой леди или нет. Она просто ею стала. И иногда она с этим абсолютно не справляется», — добавил инсайдер.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Королева Елизавета II назвала Камиллу Паркер-Боулз «безнравственной» Астрологический прогноз на весну-2018 Блейк Лайвли планирует стать новой принцессой «Диснея»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Распутина гневно отреагировала на вопросы о дочери6
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность5
Камилла называла принцессу Диану коровой и мышью23
Женщина не улыбается больше 40 лет16
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение