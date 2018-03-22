Мелания Трамп ненавидит свою жизнь в Белом доме

Дональда Трампа , как мы знаем, довольно сложно чем-либо смутить. Когда пару месяцев назад вышло скандальное интервью звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, в котором она поделилась воспоминаниями о романе с нынешним президентом США, Дональд только пожал плечами: мало ли что там кто говорит? Совсем иначе отреагировала на новости об измене Мелания Трамп: судя по тому, что она отказалась сопровождать мужа в Давос на Всемирный экономический форум, все происходящее первая леди США воспринимает очень близко к сердцу. И это не может не сказываться на ее повседневной жизни в Белом доме.

«Все, что сейчас происходит, — именно то, чего Мелания опасалась. Без преувеличения, они с мужем стали похожи на семейство Кардашьян: скандалы, разводы, громкие заголовки в газетах», — делится инсайдер. Да, до президентских выборов 2016 года жизнь Мелании действительно была куда проще и спокойнее: супруга миллиардера ежедневно играла в теннис, занималась пилатесом, читала журналы и заботилась о сыне Бэрроне, и хотя о ней тоже порой писали разное, ни в какое сравнение с нынешним ажиотажем это не идет. По словам источника, больше всего Мелания скучает по своей прежней мирной жизни, но пути назад уже нет: «Она не выбирала, становиться ей первой леди или нет. Она просто ею стала. И иногда она с этим абсолютно не справляется», — добавил инсайдер.

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