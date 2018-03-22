Автономная экокапсула с удобствами, позволяющая жить где угодно

Бренд Nice Architects явил общественности уникальный портативный автономный дом, который может быть использован не только как жилье, но даже как исследовательская станция или компактный центр гуманитарной помощи. Это изобретение имеет все необходимое для жизни современного человека и отлично подойдет для путешественников.

Дом оснащается ветряной турбиной и, кроме того, солнечными панелями, а также его оборудовали системой сбора дождевой воды и росы, благодаря чему он полностью автономен. Для удобства жильцов в нем предусмотрен небольшой рабочий угол, компактная кухня, душ, туалет, а также спальня. Жилая площадь этого дома достигает порядка 8 кв. м, где могут с полноценным комфортом разместиться сразу несколько человек. Сама капсула считается экологически чистой и имеет весьма маленькие размеры, но в ней смогли вместить все необходимые системы и даже оставить место для комфортного проживания человека. Компания Nice Architects намеревается вскоре явить миру передвижную версию инновационного дома для кемпинга, которая выйдет на рынок уже в ближайшем будущем.

Сейчас же капсула может быть перемещена с помощью парома, прицепа или крана. Производитель отмечает, что особенно удобно переезжать с капсулой на электрокаре, который можно подзарядить в пути благодаря солнечным батареям самого дома. Капсулу можно использовать как временное убежище, место для исследовательских работ и многих других целей, но большинство видят в ней возможность насладиться свободным отдыхом и путешествиями с комфортом.]]>