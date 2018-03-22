Какие русские так и оставались в девках

Принято считать, что в прошлом замуж было выйти гораздо проще, чем в наши дни. Однако и в давние времена на Руси были незамужние женщины. В брак они не вступали по самым разным причинам.

Кого не брали замуж

Девушку могли не взять замуж, если она была чересчур худа и имела нездоровый цвет лица. Худоба могла помешать выносить и родить ребенка, кроме того, болезненная внешность могла указывать на скрытые недуги вроде чахотки (туберкулеза).

Нелегко было выйти замуж и девушке с каким-нибудь увечьем — например, хромой или одноглазой, с отметинами на теле в виде крупных родинок, с болячками, которые могли указывать на кожную болезнь. В этом случае ее могли взять замуж, только если родители давали за ней очень хорошее приданое.

По некоторым источникам, в языческой Руси девственность не являлась обязательным условием для брака. Однако с приходом христианства отношение к этому изменилось. Если о девушке было известно, что она «гуляла» до свадьбы, она не считалась желанной невестой. Если же отсутствие девственности обнаруживалось уже после свадьбы, муж даже мог выгнать ее из дому, а брак признавался недействительным.

В христианскую эпоху родить ребенка вне церковного брака стало позором. Замуж такие женщины выходили крайне редко. Они не пользовались уважением в обществе, и к их детям тоже относились с презрением.

«Перестарки»

В старину замуж выходили с 12 до 18 лет. Если же девушке уже больше 18, а она до сих пор была не замужем, сваты обходили её стороной. Считали, что раз не вышла замуж до 18, значит, с ней что-то не так, называли «перестарком».

Нередко причиной того, что потенциальная невеста «засиделась» в девках, являлся ее неуживчивый характер — слишком бойка, остра на язык, значит, будет перечить и мужу.

Избегали также чересчур своенравных и разборчивых. В 1562 году княгиня Марфа Мезенцова решила выдать замуж свою внучку — княжну Авдотью. Однако после того как потенциальный жених был ей представлен, Авдотья заявила, что замуж за него не пойдет. Бабушке пришлось продать две деревни, чтобы уплатить жениху огромные «отступные» — 500 рублей.

«Остаться незамужней для девицы старой Руси было худшим несчастьем, какое только можно вообразить, — пишет Скворцова в работе «Условия вступления в брак в Древней Руси». — Народ придумал даже едкое словцо для засидевшихся в девках — «вековуша»… Да и ряд русских народных присловий говорит о том, что оказаться в старых девах было очень позорно и недопустимо. Чего стоит такая пословица — «Жизнь без мужа — поганая лужа!»»

Бесприданницы

За невестой полагалось обязательно давать приданое. «В первую очередь это подушки, одеяла, полотенца — все это она должна была изготовить своими руками, — рассказывает заместитель директора Государственного республиканского центра русского фольклора Екатерина Дорохова . — Она должна была большое количество подарков подарить всем своим будущим родственникам. И вот эти подарки были, в общем, регламентированы». Поэтому девушка из бедной семьи имела мало шансов вступить в брак.

«Родители девиц старались собрать приданое вопреки всем обстоятельствам, — сообщает Скворцова. — Дело даже доходило до того, что писали челобитные великим князьям с просьбами выдать пособия для выданья девушки замуж».

Принадлежность к низшему сословию

На Руси могли существовать любовные отношения между мужчинами и женщинами разных сословий. Но межсословные браки не приветствовались.

«Препятствием для вступления в брак были классовые и социальные различия: крестьянка или холопка в лучшем случае считалась «меньшицей», то есть второй женой, наложницей, с которой феодал «поялся черес закон», то есть соединился вопреки церковным установлениям», — пишет Байдин в работе «Женщина в Древней Руси».

Необразованность дворянства

Не зря в дореволюционной России барышень из хороших семей старались хотя бы по минимуму обучить различным наукам. Ещё в начале XVIII века Пётр I издал указ о том, что каждый, кто вступает в брак, и «мужскаго полу, и женскаго», должен получать хотя бы мало-мальское образование. От девушек требовалось хотя бы немного знать грамоту. Тех, кто не умел подписывать свою фамилию, по указу предписывалось «замуж итит [ь] не допускать».

Желание служить Богу

Уход из мира был довольно распространенным явлением на Руси. Часто в монастырь женщин и девушек отправляли в наказание за что-нибудь — обитель служила аналогом тюрьмы. В монахини были насильно пострижены первая жена великого князя Василия III Соломония Сабурова, сестра Петра I царевна Софья, его первая супруга Евдокия Лопухина. Но нередко женщины сами решали посвятить себя Богу.

Часто в монастырь уходили вдовы богатых и знатных людей, княгини и боярыни. Однако среди добровольно отказавшихся от мирской жизни были и незамужние особы. «Наравне с супружеским и вдовьим подвигом, — пишет Байдин, — существовал и подвиг девства — уход в монастырь. Яркий пример такого иноческого пути являет собой преподобная Евфросиния Полоцкая, которая „славу временную и земного обручника, оставив и все мирское презрев, краснейшему паче всех Христу себя уневестила“».