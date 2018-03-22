«Грустным давать по конфете»: Сати Казанова считает, что все обязаны быть счастливыми

35-летняя певица Сати Казанова — позитивная личность, она занимается йогой и тщательно анализирует свою жизнь. Звезда представила своеобразную инструкцию по достижению гармонии в ней. Она рассказала, что человек может и даже должен быть счастливым, ведь в его силах сделать для этого все возможное.

Сати Казанова любит философствовать, чем привлекает внимание поклонников. Они считают, что певица, в отличие от звезд, которые акцентируют внимание только на внешности, заботится о душе, потому называют ее глубокой личностью. На днях артистка поделилась размышлениями на тему счастья и его составляющих: «Может быть, вы знакомы с синдромом „у другого в тарелке еда вкуснее“? Когда думаешь, если бы переехать в другой город, если бы он изменился, а вот бы у меня была другая работа…Тогда я стану счастливым. Знакомо? Счастье — это обязанность каждого. Я бы ввела закон, где все обязаны быть счастливыми. Несчастных и страдающих — арестовывать и учить быть счастливыми. Грустным давать по конфете, обнимать тех, кому плохо. Сильно и специально страдающих — штрафовать».

По словам экс-солистки группы «Фабрика», день, который человек прожил в страданиях, можно считать потерянным. Она призывает всегда и во всем находить позитив. Казанова подчеркивает, что счастье необходимо сделать своей привычкой, необходимостью, как чистку зубов: «Счастье создает успех. Счастливые люди уверены, оптимистичны, энергичны и общительны. Заметили за мной?» Певица советует делиться добрым словом и делом, хорошим настроением с близкими, друзьями и незнакомцами: «Улыбайтесь! Тренируйте „йогу смеха“. В любой непонятной ситуации — начинайте смеяться. Ешьте правильную пищу, например, мороженое сильно поднимает настроение. А мясо — нет. Берегите планету! Любите ее как себя! Она же живая».

Подписчики оценили старания Сати Казановой внести в мир больше позитива, но не все согласны, что ее рекомендации всегда уместны и их можно реализовать: «Жизнь может не уложиться в рецепты!». «Как-то все у вас просто, видно, что поверхностное отношение к жизни». «Правильно, нужен положительный настрой, вы — молодец!» «Читаю ваши посты и радуюсь!» «Какая вы, Сати, простая. Как 5 копеек, правда». «Отличный посыл, если бы еще так все просто было в реализации рекомендаций». «Чему радоваться, если нечему?»

Сати Казанова не всегда была так довольна тем, что происходит в ее жизни, но муж однажды преподал ей ценный урок, указав, что она должна радоваться тому, что ей подарила судьба.