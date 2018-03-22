7 вопросов, которые выведут любого на чистую воду

Sobesednik.ru предлагает вам психологический тест, составленный на основе учения Иммануила Канта.

Как заметил однажды этот известный философ, «умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума и проницательности». С помощью простой схемы «вопрос — ответ» вы сможете раскрыть не только свои черты характера и внутренние секреты, но и своих близких.

Многим людям не очень-то нравится рассказывать о своих достижениях, мечтах или слабостях, но получить эти ответы можно и обходным путем.

1. Какие хорошие книги вы прочитали за последнее время?

Подумайте и ответьте на этот вопрос.

Сейчас мы не будем оценивать ваши конкретные увлечения на данный момент. Хоть и заметил когда-то Иосиф Бродский : «Человек есть то, что он читает». А скажем в целом: людей можно поделить на 3 типа — читает, делает вид, что читает, и не читает.

С первыми все понятно, такой человек без запинки ответит на этот вопрос, и по его ответу можно понять сферу его интересов. Если человек уходит от ответа, ссылаясь, например, на то, что много читает, но не помнит ничего конкретного, — скорее всего он просто делает вид, что читает. Такие люди зависят от мнения окружающих и потому легко могут слукавить, лишь бы не признаваться, что не соответствуют идеалу. А вот про человека, который прямо сказал, что не читает, можно смело утверждать: заниженной самооценкой он не страдает. Возможно, у такого человека есть причины, чтобы не читать: большая нагрузка дома и на работе, — но то, что он открыто в этом признался — большой плюс.

2. Если бы была возможность выбрать себе суперспособность, какую бы вы выбрали и почему?

Вроде бы несерьезный вопрос, но в том и ловушка. Если человек ответит на него прямо, можно сразу понять, чего ему не хватает. Например, если человек выбирает способность быть невидимым, для того чтобы без препятствий проникнуть в разные места, скорее всего он — любопытная личность, которой не хватает ярких впечатлений. По ответу на этот вопрос можно сделать выводы и в целом о личности. Кто-то выберет умение разруливать любые конфликты или особые целительские способности, а кто-то — возможность наполнять до отказа свой холодильник.

3. Если бы у вас была возможность отправиться в любое путешествие, куда бы вы поехали и почему?

Отвечая на этот вопрос, человек покажет глубину своих знаний. Кто-то выберет Египет с отелем «все включено», потому что там можно лежать и ни о чем не думать, а другой — город Фигерас в Каталонии, потому что там есть театр-музей Дали. А третий пожелает увидеть старинный город Муром со знаменитым храмом, где хранятся мощи святых Петра и Февронии.

4. Если бы вам предложили стать… мебелью, то что бы вы выбрали?

Отвечайте быстро, без особых раздумий. Например, по ответу «стол» (кстати, один из самых распространенных) можно сказать, что человек стабилен в своем поведении: он не покрасит завтра волосы в розовый цвет и не уволится в один миг с работы, чтобы отправиться изучать мир. Если кто-то добавил: «дубовый стол» — немалую роль для него играет достаток и вес в обществе. Ответ «шкаф» (или другой высокий предмет) скажет о том, что у человека несколько завышена самооценка. Ответ «кровать» покажет, что чувственные удовольствия превалируют над другими интересами.

5. Что бы вы делали во время зомби-апокалипсиса?

Цепочка рассуждений при ответе на этот вопрос покажет готовность к решению нестандартных задач и отношение к окружающим. Тут важна основная цель, которая будет обозначена: спрятаться, помочь остальным, пойти сражаться.

6. Назовите 3 качества, которые вас больше всего раздражают в людях.

По мнению психологов, качества, которые нас особенно бесят в окружающих, присутствуют и в нас самих, но мы тщательно их камуфлируем, стесняемся в них признаться. И раздражение вызывает не столько поведение другого человека, а тот факт, что он позволяет себе жить открыто с такими качествами, а мы вынуждены их скрывать. Например, если человек скажет, что его бесит жадность в других, возможно, ему тоже свойственно это качество, но общество ему внушило, что жадность — это зло, и он всю жизнь пытается скрыть ее, в то время как другой, не стесняясь, проявляет свою скупость.

7. Назовите 5 вещей, которые вы взяли бы на необитаемый остров.

Ответы помогут вам понять, чем живет человек, что он ценит и от чего ему сложно отказаться.