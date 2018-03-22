Надежда Ангарская показала детское фото

Звезда «Камеди Клаб» показала поклонником свой снимок из детства. Она рассказала, что фотография 9х12, сделанная в детском саду, висит в ее личном шкафчике, который, очевидно, находится в гримерке популярного шоу.

На снимке можно увидеть упитанную и уверенную в себе девочку с бантиками на светлых волосах, собранных в хвостики. Глядя на свою фотографию, Надежда пришла к выводу, что уже в ту раннюю пору знала, как собирается назвать свой первый музыкальный альбом, и в каком телевизионном шоу будет сниматься.

Поклонники признались, что девочка на фото очень похожа на нынешнюю артистку. Фанаты прокомментировали: «Шикарная! Сладкая девочка превратилась в сладкую женщину! Наденька, вы красавица русская!»