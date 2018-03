Егор Крид шокировал поклонников своим новым имиджем (фото)

Егор Крид поделился у себя в Инстаграм неожиданной новостью: он полностью обрил голову, лишившись своих роскошных светлых волос. Для чего была сделана такая кардинальная перемена, он не уточнил, однако не преминул спросить своих подписчиков, нравится ли им его новый имидж. Сказать, что они оценили, нельзя — судя по большинству комментариев, поклонники певца буквально шокированы!

Егор Крид

«Ты с ума сошел, зачем!», «Лучше бы я этого не видела», «С волосами лучше», — такие и другие комментарии оставили огорченные фанаты. Впрочем, некоторые высказались в положительном ключе: «Зато фен не нужен», «Как говорится, подлецу всё к лицу», «Перемены — это всегда хорошо. В комментариях столько негатива или нытья. Да бросьте вы, он же все равно остался самим собой, просто человек решил имидж изменить, ну или к жаркому лету готовится».

✂️?

Интересно, что уже завтра Егору Криду предстоит выйти на большую сцену: у него запланирован сольный концерт в «Олимпийском», после чего он отправится гастролировать по другим городам. В целом не важно, для чего сделана эта перемена — ради привлечения внимания к туру или для съемок клипа — порцию ажиотажа певец уже получил!