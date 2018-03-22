«Малышка на миллиард»: история Лизы Фонсагривс — первой супермодели

Лиза Фонсагривс, урожденная Лиза Бирджитта Бернстоун, родилась 11 мая 1911 года в Швеции. Обеспокоенные будущим дочери родители отдали Лизу в школу поварского искусства. Но не об этом мечтала хрупкая девушка. Она бросила школу и уехала в Париж учиться танцевать. Там она и познакомилась с первым мужем — танцором Фернаном Фонсагривсом.

Может, Фонсагривс могла стать знаменитой танцовщицей, если бы не судьбоносная встреча. Как-то раз Лиза возвращалась с урока танцев и столкнулась в лифте с фотографом Вилли Мейволдом. Очарованный красотой Лизы, Мейволд пригласил ее принять участие в модном показе шляп.

Во время демонстрации головных уборов Фернан сделал несколько фотографий жены, которые позже отнес в редакцию Vogue. С этого и началась модельная карьера Лизы Фонсагривс. Через три года она стала главной моделью Vogue, только на обложке этого издания Фонсагривс появлялась более двухсот раз. Также она снималась для Time, Vanity Fair и Harper’s Bazaar.

Особенность позирования Лизы Фонсагривс заключалась в том, что она танцевала перед объективом, потому и фотографии получались живые. Одна из самых нашумевших фотографий была сделана в 1937 году Эрвином Блуменфельдом, где Лиза балансирует на балке Эйфелевой башни.

Когда началась Вторая мировая война, Лиза и Фернан переехали в Америку. Отношения пары были уже не такими крепкими, они постепенно отдалялись друг от друга. В 1947 году Vogue попросил фотографа Ирвина Пенна сделать групповой портрет двенадцати самых востребованных моделей этого года, среди них была и Лиза Фонсагривс. Так Лиза встретила своего второго мужа. Их брак продлился 42 года, до самой смерти Лизы.

Лиза Фонсагривс продолжала работать моделью до конца 50-х годов. Ее карьера стала одной из самых долгих в профессии. «Малышка на миллиард» и «невероятная Лиза» — так называли ее американские журналы. Сама же Лиза звездной болезнью не страдала и называла себя просто «хорошей вешалкой».

Родив ребенка, Лиза решила полностью отдаться материнству и оставила работу модели, но Ирвин продолжил снимать ее для себя: дома, на прогулке, с детьми. До конца жизни она оставалась его музой. Лиза Фонсагривс умерла в 1992 году. Ирвин пережил жену на 17 лет.

«Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я бы ничего не стала менять», — призналась Лиза Фонсагривс в одном из последних интервью.