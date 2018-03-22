Ангелина Вовк: Я давно перешла на электронные письма

Ангелина Вовк , телеведущая, народная артистка РФ Я, как и большинство современных людей, бумажные письма теперь отправляю и получаю редко. В основном перешла на электронные. Это удобно — они доходят моментально. Но, конечно, удовольствия от их прочтения испытываешь чуть меньше.

Вот моя крестница, которая живет в Германии, она молодец — постоянно шлет открытки. Их приятно держать в руках, приятно читать.

А раньше, в советские времена, мне приходило очень много писем. И от детей, и от взрослых. Дети в основном просили показать в передаче «Спокойной ночи, малыши» их любимые мультфильмы, рассказывали о своих успехах в школе, на спортивном поприще и вообще о своей жизни, присылали рисунки и поделки. А однажды мальчик с Украины написал такое письмо: «Дорогая тетя Лина, я очень люблю смотреть вашу передачу, вы — замечательная ведущая, но у вас страшная фамилия. Я придумал для вас псевдоним — называйте себя в эфире Ангелина Зайчик». Дело в том, что «вовк» на украинском означает «волк».

Женщины, как правило, спрашивали, где я одеваюсь. Некоторые даже просили выслать им по указанному адресу те платья и костюмы, которые мне уже надоели и которые я больше надевать не буду.

Представители сильной половины человечества нередко признавались в любви. Был один мужчина, который очень долго мне писал. Он присылал книги. Надо сказать, очень хорошие. В основном классику. Спасибо ему большое. Ведь тогда книги достать было крайне сложно. Они были в большой цене. А отсутствие в доме книг считалось позорным. У интеллектуального человека непременно должна была быть большая библиотека.

А как-то раз он прислал мне бандероль. Я открыла ее на очередном собрании в дикторском отделе. Думала, если там что-нибудь вкусненькое, то мы все вместе и съедим. Но там оказалось, не поверите, нижнее белье. Противного розового цвета и огромного размера. Все хохотали и потом еще долго вспоминали эту историю. Вот такая вышла промашка.