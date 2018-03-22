И так бывает! Кто такие пансексуалы и кого они любят

Некоторые люди даже не подозревают, что они пансексуалы, пока не узнают, что это такое. Наша героиня, узнавшая это в 17 лет, рассказывает, как живется человеку с такими предпочтениями в наши дни.

18+

«Я довольно рано поняла, что могу сексуально интересоваться человеком, оставляя за бортом такие «мелочи», как его пол. Вот какие заблуждения окружают понятие пансексуальности:

1. Это то же самое, что бисексуальность

Нет. Бисексуалы — это люди, которых привлекают люди обоих полов (а также транссексуалы и неопределившиеся). Пансексуалы на пол просто не обращают внимания. Разница довольно серьезная, но ее сложно понять человеку со стороны. Можно сказать, что я ловлю «волну» от другого человека, его энергию, внутреннюю красоту. И пол в этой картине просто не играет роли! Мой мозг не делит людей на категории по половому признаку, и вообще мне кажется, что психологически полов больше двух и каждый из них — это целый спектр особенностей. Это похоже на бисексуальность, но более широкое понятие.

2. Мы выбираем людей за их личные особенности

Не совсем. Для этого есть еще одно слово — демисексуальность, то есть когда человек испытывает влечение к другому после того, как хорошо его узнает.

3. А как насчет полиамурности?

Это понятие относится не к людям, а к типу отношений: когда человеку удобно иметь несколько отношений одновременно.

4. Да мы просто не определились!

Ничего подобного. Как правило, пансексуалы прекрасно понимают, какой тип людей им нравится. Лично у меня вообще не было чувства стыда или вопросов относительно моих предпочтений.

5. Пансексуалы хотят доминировать в постели

Тоже неверно. Как правило, мы ведем себя так же, как все остальные люди».

Читайте НАС ВКонтакте