Как нейтрализовать аллергены в квартире

Как часто вы бы не проводили сухую и влажную уборку в вашей квартире, жилья, микроскоп обязательно найдет у вас дома целый мир аллергенов. Все эти микрочастицы могут вызывать астму, они селятся в ковре, матрасе и даже на обложках книг. Еще более актуально бороться с этими микрочастицами тем, кто страдает аллергиями. При тщательной ежедневной уборке вы сможете сократить число аллергенов в квартире

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От определенного числа аллергенов нам не избавиться. Особенно, если вы живете в новостройке с повышенной теплоизоляцией и влажностью. Влажность детерминирует появление двух главных аллергенов — пылевых клещей и спор плесени. Также старые дома благоприятны для размножения аллергенов.

Как бороться с аллергенами? Решение, на первый взгляд, лежит на поверхности — нужно убрать ковры, следить за домашними животными, очистить дом от грибка и обновить мебель. Однако, для того, чтобы окончательно избавить жилье от аллергенов, вам понадобится полностью изменить свой образ жизни и не жалеть сил на эффективную борьбу с источником аллергии. На это может потребоваться не один месяц. В любом случае в дополнение к рекомендациям врача-аллерголога, советуем обратить внимание и на наши советы по очистке дома от аллергенов.

Для начала избавьтесь от пылевого клеща, которым насыщаются простыни, одеяла, подушки и мягкий матрас.

Обязательно следите за уровнем влажности в доме. Оптимальная влажность — на уровне 30-50%. Не забывайте, что повышенная влажность способствует размножению всевозможных микроорганизмов.

Не забудьте про фильтры. Установите их повсюду, где они смогут захватить аллергены. Фильтром обязательно должен быть оборудован пылесос, чтобы он не распылял аллергены с той же скоростью, с которой их всасывает. Плита и кондиционер также должны быть оснащены фильтрами.

Избегайте химических чистящих средств. Чистящие средства создают пары, которые потом растворяются в воздухе. Совместное воздействие химикатов и аллергенов способно усугубить аллергию и астму.

Правильно подбирайте напольное покрытие. Идеально подходящие для аллергиков напольное покрытие — древесина, плитка или линолеум. Однако, если вам крайне необходима мягкая поверхность, постелите в разных местах несколько легко стирающихся ковриков. Для поддержания их чистоты будет достаточно регулярной стирки в горячей воде, около 60 градусов. Таким образом вы сможете смыть аллергены и избавиться от пылевых клещей.

Избегайте влажности. Если в доме оказались намокшие вещи, полностью очистите их и высушите в течение 24 часов. В противном случае плесень, вероятнее всего, захватит материал.

Курение строго запрещено в квартире, где живут люди, подверженные аллергиям. Дым — является существенным раздражителем для аллергиков. Застоявшийся дым способен вызвать приступ астмы и ухудшить симптомы аллергии.

Не нужен излишний декор в доме. Несмотря на то, что различные приятные глазу мелочи способы выразить вашу индивидуальность, они также собирают пыль. Если вы склонны к аллергии, используйте такой декор в минимальных количествах.

Выкиньте старые химикаты. Многие хозяйственные средства содержат органические вещества. В случае даже закрытых контейнеров они могут выпускать некоторое количество загрязнителей в дом, что может раздражать легкие и горло. Приобретайте их ровно столько, чтобы хватало на 1-2 раза применения.

Что касается постельного белья, то его нужно стирать при высокой температуре. Это позволит убить пылевых клещей и избавиться от аллергенов, которые они производят.

Не используйте жалюзи. Вместо сборника труднодоступной пыли повесьте занавески, которые можно еженедельно стирать в горячей воде.

Обязательно стирайте мягкие игрушки в горячей воде. Делать это необходимо по крайней мере раз в месяц. Для стирки подходят спецсоставы, противостоящие износу, вызванному частым мытьем.

Используйте вытяжку, если вы до сих пор этого не сделали. Влажность от кипящей воды и пар, выделяемый посудомоечной машиной способствуют образованию плесени и появлению пылевых клещей.

Следите за образованием плесени на резиновом уплотнителе дверцы морозильника и холодильника. В случае обнаружения тут же очищайте ее.

Используйте нетоксичные очищающие химические средства. Для борьбы с жиром на плитах обратите внимание на абразивное средство в составе которого содержится двууглекислый натрий.

Чистите вытяжки. Увеличившаяся влажность воздуха создает конденсат на поверхностях, что также вызывает рост плесени.

Не пользуйтесь освежителем воздуха. Для того, чтобы избавить комнату от запахов, лучше лишний раз открыть окно или включить вытяжку.