Холли Берри выкладывает видео со своих тренировок

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Хотите такое же красивое тело, как у Холли Берри? Тогда подписывайтесь на ее Instagram, где она теперь каждую пятницу выкладывает свои тренировки вместе с персональным тренером Питером Ли Томасом под хештегом #FitnessFriday. Актриса, чьей фигуре всегда можно было только позавидовать, демонстрирует сложные асаны из йоги, качает пресс, укрепляет мышцы груди, боксирует — и, что не менее важно, рассказывает подписчикам, зачем она это делает и каких результатов ждет.

Сомневаться в эффективности тренировок не приходится, достаточно только посмотреть на красивое тело Холли, которой в августе исполнится 52! В 23 года ей был поставлен диагноз — сахарный диабет, с тех пор важной частью ее жизни стало не только правильное питание, но и спорт. Так что если вам нужна была ролевая модель, чтобы дойти до фитнес-клуба, она перед вами. Прошлую пятницу Холли уделила внимание вопросу слабых грудных мышц. «Все, кого я знаю, то и дело жалуются на слабые грудные мышцы или на их отсутствие, — рассказала она. — Многие мои подруги сетуют, что гравитация побеждает. Для меня упражнения на грудные мышцы стали единственным решением этой проблемы. Я с 16 лет сплю в бюстгальтере, а также выполняю специальные упражнения. Для меня важно не перетрудиться и не нарастить излишнюю мышечную массу, а оставаться женственной. Все, что вам нужно, — это мяч, с которым вы можете заниматься дома». Тренировки с мячом она выложила в stories, собрав тысячи комментариев с благодарностью. «И не забывайте в конце каждого занятия уделить время растяжке, — советует Холли. — Правильно дышать и тянуться не менее важно, чем все остальное. Кроме того, после растяжки я, например, всегда чувствую себя на пять сантиметров выше».

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