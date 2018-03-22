Ученье — свет: главные ошибки, допускаемые во время поцелуев

Поцелуй, это то, чему мы учимся постепенно, и порой может казаться, что ты действительно в этом хорош. Но на самом ли деле это так? Даже те, у кого уже имеется достаточный «целовательный» опыт, по-прежнему могут допускать ошибки, из-за чего партнер может просто перехотеть целоваться. Скромность Не стоит во время поцелуя проявлять излишнюю робость, поскольку человек может воспринять это как нежелание такого рода взаимодействия. Это касается не только тех, кто только начинает отношения, ведь даже между постоянными партнерами важны поцелуи, ведь это сближает. Руки Конечно, если у вас первый поцелуй, не стоит хватать партнера за все причинные места или висеть на нем. Однако при поцелуе со второй половиной все же не стоит держать руки по швам, лучше обнимать, гладить или касаться лица человека, чтобы таким образом проявить свою симпатию и вовлеченность. На меня смотри! Некоторые предпочитают целоваться с открытыми глазами, но это далеко не всегда уместно. Человеку напротив может быть некомфортно, когда во время интимного момента кто-то устраивает ему «макросъемку», ведь в процессе поцелуя важно полностью расслабиться. Язык Конечно, в процессе поцелуя важно задействовать язык, но порой его бывает слишком много. Не нужно по возможности совать свой язык партнеру в рот, словно он планирует там поселиться. Такие действия должны служить приятным дополнением в виде легких и ненавязчивых касаний, чтобы у второй половины не возникало чувства, словно приходится есть медузу. Спешка В таких поцелуях нет особого смысла, если все происходит быстро и скомкано. Смысл подобного взаимодействия в том, чтобы выразить человеку полную гамму своих чувств и создать ощущение интимности. Не нужно набрасываться на партнера как голодающий, пытающийся его съесть. Слюни Иногда поцелуй становится слишком влажным, и не всегда это вина человека. Дело в том, что некоторые продукты способны провоцировать повышенное слюноотделение, поэтому перед близостью лучше от них отказаться, в том числе и от лимона. Блеск Некоторые девушки перед поцелуем и не думают избавляться от блеска на губах. Однако если он имеет приятный аромат, вовсе не значит, что и на вкус окажется таким же. Липкие губы, елозящие по лицу, вряд ли доставят кому-то из участников процесса подлинное удовольствие.