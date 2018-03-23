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Наггет или Амира: жители Калифорнии выбирают имя новорожденному жирафу
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Наггет или Амира: жители Калифорнии выбирают имя новорожденному жирафу 

Eva.ru 40 минут назад
Фото: Eva.ru
В питомниках по всему миру рождение новых обитателей становится настоящим событием. Не стал исключением и большой зоопарк Санта-Барбары в штате Калифорния, США.
Неделю назад весь город потрясла новость о рождении маленького жирафа. Этого события ждали уже больше года. Именно тогда стало известно о беременности одной из самых популярных самок зоопарка — жирафихи Одри.
14 марта она родила девочку, которая сразу же стала интернет-звездой. Как только её фотографии появились на официальной странице зоопарка в социальных сетях, пользователи по всему миру начали восхищаться ею. Малышка, несмотря на свой совсем юный возраст, уже достаточно велика в размерах. Её рост при рождении составлял 1 метр и 85 сантиметров, а весила она больше 80 килограммов. При этом новорожденному жирафу еще предстоит вырасти до 5 метров. Примерно такой рост наблюдаются у их породы.
Имя новой жительнице зоопарка пока не выбрали. Ветеринары решили возложить эту миссию на плечи жителей Санта-Барбары. При помощи голосования на официальном сайте зоопарка люди могут предложить имя, которое им нравится. Несмотря на то, что конкурс еще не завершен, уже определились первые лидеры. Больше всего голосов у четырех имен: Макена, Амира, Наггет и Куинтин.
Кстати, в самом зоопарке Одри и её малышка живут не одни. Там также обитает отец новорожденной жирафихи по имени Майкл. Есть такжа еще одна пара жирафов: самец Паркер и самка Адия.
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