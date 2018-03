Вредные советы для отлучения от груди

Намажьте соски зелёнкой, горчицей и прочими перцами

Если этот пункт исключить, то как же обойтись без полной гаммы эмоций: малыш потянулся за вкусным и любимым молоком мамы, а тут — засада и измена, слёзы в три ручья и вообще горе горькое. Очень эффективно!

Оставьте малыша на несколько дней

Конечно, вдруг крохе мало стресса от того, что его перестали кормить грудью? Лучше всего лишить его и родной любимой мамы — чтобы вкусил всех радостей взросления. Ну порыдает, ну пострадает. Welcome to the real world!

Перетяните грудь

Отличный способ заполучить очень некомфортные ощущения в груди, застои молока и прочие неприятности, которые, возможно, придётся потом разрешать с помощью терапевта и хирурга.

Завершите ГВ сразу после прививки

После прививки дети становятся капризными, порой температурят и хандрят — конечно, это самое удачное время для того, чтобы отнять главное утешение!

Отлучайте во время болезни

А вот нечего разводить телячьи нежности — а то вдруг вырастет размазней. Ну и что, что заболел — и страдает, и плачет. Мы тут воспитываем железный характер!

Прекращайте ГВ до года

В этом случае, конечно, придётся заменять грудное молоко смесью. Зато какие баночки красивые в магазине, на них прямо так и написано: 100% замены маминому молоку. Нечего думать, берите сразу три.

Примите любые таблетки для прекращения лактации

А что такого — подруга принимала, ей помогло. Мама посоветовала, сестра что-то там вспомнила. Подумаешь, выпила таблеточку — и все проблемы решились. И незачем тратить время на врачей!

Скажите малышу, что «сися плохая», а он «уже слишком большой»

Раз головой начал вертеть, значит, там уже есть мозг — и он должен понимать такие очевидные вещи, правда же? Вот пусть знает, что молоко ему отныне нельзя. А со всяким там доверием пускай психологи потом разбираются, нам некогда.

Объясните, что молоко нужно «новой ляле»

Малышу же ничего не жалко для братика или сестрички. Ни машинки, ни кроватки, ни мамы, ни молока.

Отлучайте в момент переезда, сразу после перелета, развода или цунами

Одной проблемой больше, одной меньше — пустяки, дело житейское. Мы вот тоже страдаем от всего такого неприятного, и ничего — как-то же обходимся без грудного молока? Вот и кроха обойдётся.

Конечно, если вы хотите мягкого и бережного отлучения, делать нужно с точностью до наоборот. То есть, терпеливо и нежно по отношению к крохе и собственному здоровью.