8 вещей об оргазме, которых ты не знала

По мнению учёных, при интенсивном женском оргазме происходит от 8 до 12 сокращений влагалища, каждое длительностью от 4 до 9 секунд, что в среднем составляет до полутора минут непрекращающегося сексуального наслаждения. Но даже учёные пока не разобрались, как следует, по каким физиологическим причинам женщины испытывают оргазм.

На этот счет существуют разные теории. Порой неподтверждённые выводы из старых исследований перекочёвывают из одного отчёта в другой. А вот факты, которые установлены совершенно точно.

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Расстояние имеет значение

Примерно треть всех женщин на Земле вообще не способны испытывать оргазм. Последний раз эта неутешительная цифра была озвучена в 2005 году доктором Синди М. Местон, возглавляющей кафедру комитета оргазма (представь, существует и такая научно-исследовательская структура!) при Всемирной организации здравоохранения

Одно из последних исследований подтвердило, что некоторые из нас более удачливы в данном вопросе, чем другие: доставшиеся от родителей анатомические особенности позволяют некоторым без особого труда испытывать оргазм, в то время как остальным приходится подчас подолгу стараться, чтобы добиться разрядки.

Учёные определили, что идеальное расстояние между клитором и влагалищем равняется 2,5 см или меньше. В этом случае сверхчувствительные эрогенные области стимулируются естественным образом в ходе секса и достичь оргазма легко.

Если твой клитор расположен не так близко к входу во влагалище, не стоит горевать, ведь секс-игрушки и специальные насадки легко решают эту проблему.

Не менее 20 минут

Вне зависимости от того, как ты устроена, ещё с одной проблемой на пути к оргазму сталкиваются почти все: среднестатистической женщине для его достижения требуется довольно много времени. Не менее 20 минут, как установлено исследованиями. Мужчинам обычно нужно меньше.

yandex_ad_1 Приятная неожиданность

В каких только необычных местах не происходят оргазмы: женщины сообщали о разрядках, вызванных занятиями в тренажёрном зале, случавшихся во время сна в поезде или в самолёте из-за тряски, с некоторыми это происходило во время родов. Эти случаи не имеют ничего общего с эротическими фантазиями: бывают оргазмы несексуального характера. Они вызываются увеличившимся приливом крови к гениталиям и параллельной вибрацией или случайным контактом клитора с чем-то, вроде тесного нижнего белья. Что касается родов, то в это время женский организм усиленно вырабатывает серию гормонов, не только снижающих болевой порог, но и вызывающих экстаз: окситоцин, пролактин, бета-эндорфины.

Физические упражнения, вызывающие женский оргазм, до последнего времени были тайной «за семью печатями» и, кажется, были известны только небольшому кругу спортсменок. Однако опрос, проведенный в США в университете Индианы, показал: четверть из более чем пятисот проинтервьюированных женщин сообщили, что испытывали сексуальное удовольствие при езде на велотренажере, поднятии тяжестей или при выполнении упражнений для пресса.

Dreamstime.com/Ammentorp

Лекарство от головной боли

Всплеск окситоцина, вызванный оргазмом, в дальнейшем приводит к выходу эндорфинов, действующих как мощное болеутоляющее средство. Такое «лекарство» намного эффективнее любых таблеток для снятия боли: в отличие от непродолжительного действия медикаментов, после которого они теряют свой эффект, оргазм способен снять болевые ощущения мгновенно и надолго, вплоть до 24 часов. И заметь: никаких побочных эффектов и неправильных диагнозов.

Oргазм запускает механизм самоизлечения, нужные «лекарства» начинают вырабатываться в организме. Кстати, по поводу головной боли: лучший способ от неё избавиться — опять-таки заняться сексом. Также доказано, что лечение оргазмом благоприятно воздействует на артрит, боли в пояснице и мышцах.

Хорошо спрятанная эрогенная зона

Шейка матки — ещё один орган, который принимает участие в достижении оргазма у некоторых из нас. Некоторые женщины любят испытывать смешанное чувство боли и удовольствия, которое возникает при ритмичном надавливании на шейку матки. Правда, чтобы это испытать, многим всё же придётся решать одну проблемку: ведь какой бы гибкостью ты ни обладала, сократить расстояние от входа во влагалище до шейки матки тебе не удастся. Для таких экспериментов может пригодиться длинный инструмент — например, из секс-шопа.

yandex_ad_2 Почему после секса хочется спать

Исследования, описанные в книге Синди М. Местон и Дэвида Басса «Почему женщины занимаются сексом», выявили, что одновременно с оргазмом, полученным во время занятий сексом (то есть «традиционным способом»), организм женщины начинает производить много пролактина — гормона, вызывающего сонное состояние и чувство удовлетворения: его вырабатывается в 400 раз больше, чем при достижении оргазма с помощью мастурбации.

Это объясняет, почему после самоудовлетворения у женщины находится ещё достаточно сил, чтобы подготовить рабочий отчёт на компьютере или заняться наведением порядка в квартире. Сонливость после обычного секса носит глубинный эволюционный смысл: после совокупления эта приятная усталость помогает нам оставаться долгое время неподвижными в горизонтальном положении, что очень благоприятно для зачатия.

Dreamstime.com/Ammentorp

Лучшая чистка

Когда во время оргазма происходят множественные сокращения, это помогает влагалищу и матке очиститься от сгустков крови и прочих выделений. Если такой «чистки» не происходит, это может в дальнейшем привести к эндометриозу.

Если секс с мужчиной во время менструации вызывает у тебя чувство брезгливости или просто физические неудобства, возможно, стоит обзавестись для этого «механическим другом» и взять дело в собственные руки.

Оптимистичные прогнозы

И последнее. Исследования подтверждают, что чем старше становится женщина — тем проще ей удаётся достигать оргазма. К тому же количество оргазмов и их качество тоже увеличиваются симметрично прожитым годам. Учёные-исследователи из американского университета Индианы опросили около 4000 женщин разного возраста — от 18 до 59 лет. Оказалось, что для внушительного количества дам (70%) в возрасте от 40 до 50 лет показатель частоты и продолжительности оргазма намного выше и стабильней, чем для юных двадцатилетних девушек.

Учёные связывают такую положительную динамику как с физиологическими, так и с психологическими факторами. По их мнению, с возрастом женщины чувствуют себя более комфортно и раскрепощенно по отношению к партнёрам и собственным желаниям. К тому же у них уже имеется достаточный опыт, чтобы знать наверняка, что и как нужно делать, чтобы быстро вызвать продолжительное сексуальное удовольствие.

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