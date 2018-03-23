Сотрудница японской полиции влюбилась в преступника из якудза 

23‐летняя сотрудница полиции Токио рассказала о том, как она потеряла работу из‐за того, что влюбилась в члена якудза. О любовной истории рассказал сайт SoraNews24.
В ноябре прошлого года офицеры полиции арестовали в одном из районов Токио
30-летнего
преступника, состоявшего в якудза.
23-летняя
девушка работала в отделении, куда его доставили. Со временем они начали разговаривать и в конце-концов
она влюбилась в мужчину.
Когда его освободили под залог, их взаимное общение продолжилось. Став парой, они регулярно встречались и отдыхали вместе. Спустя
какое-то время на девушку пало подозрение, что она сообщает своему возлюбленному секретную информацию о другом члене преступной группировки, который находился за решеткой. Решением руководства ее отставили на полгода от несения службы, а 19 марта она попросилась в отставку.
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