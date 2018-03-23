«Четкий рельеф того стоит»: Тина Канделаки советует упражнения для пресса

Популярная телеведущая Тина Канделаки , пропагандирующая здоровый образ жизни, дала несколько советов подписчикам в Инстаграме, как им обзавестись накачанным прессом. Женщина подробно расписала, как нужно выполнять некоторые упражнения, чтобы достичь нужного эффекта.

Известная журналистка, телеведущая, продюсер и общественный деятель часто выкладывает в микроблог отчеты со своих тренировок. Сейчас женщина призналась, что очень любит так называемые «суперсеты» — повторение одних и тех же упражнений без остановок по несколько раз. Именно в подобных нагрузках она видит отличный способ для приведения в форму мышц пресса и поддержания их в тонусе. Женщина особо подчеркнула, что при этом очень важно почувствовать сильное чувство жжения. «Я выдыхаюсь, проклинаю и ненавижу, но четкий рельеф того стоит. Вот примеры упражнений для красивого пресса: 1. Скручивания. Старайтесь подниматься, задействовав мышцы живота и не размахивая при этом головой (смотрите на потолок, приподнимите подбородок). 2. „Лягушачьи подтягивания“. Выполнять на скамейке. Ноги согните в коленях и подтягивайте их к животу. 3. Обратные скручивания. Лежа на спине, руки вытяните вдоль туловища, ноги поднимите и согните в коленях (можно выпрямить ноги, чтобы усложнить упражнение). 4. Статика. Поднимите корпус, лежа на спине, и удерживаете в течение 100 секунд»

Советы генерального продюсера спортивного телеканала «Матч ТВ» были подхвачены ее фанатами «на ура». Они поблагодарили кумира за подробный рассказ и пожелали успехов в дальнейшем. А фотография самой Тины вызвала у многих Интернет-пользователей зависть и восхищение. «Хороша тетя!» «Безумно хороша в белом топе! Нереально красиво и эффектно!» «Молодеете каждым годом» «Очень молодо выглядите здесь, лет на 25!» «Пока у вас рельефа нет или это фото неудачное…» «Спасибо за искренность. А то со стороны может показаться, что хорошая фигура это случайность!» «Отличная фотография!» Кстати, часть поклонников Канделаки попросила ее не останавливаться и рассказать об упражнениях и на другие мышцы, а еще лучше — сопровождать подобные публикации короткими видеоинструкциями.

Примечательно, что некоторое время назад женщина сделала неожиданное признание, которое поразило ее поклонников. Тина призналась, что на самом деле через силу заставляет себя не пропускать тренировки и исправно посещать спортзал.