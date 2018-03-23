Мужской взгляд: как мои жена и любовница научились жить в гармонии

Сегодня моя история не покажется никому удивительной, а вот раньше приспешники института семейных ценностей прилюдно закидали бы меня камнями. Но не теперь, когда моногамия — это миф, целомудрие давно не в чести, а женской мудростью принято считать способность делать вид, что ничего не происходит. Справедливости ради признаю, что не все разделяют эту теорию, но, как бы там ни было, такова реальность. И если кто-то до сих пор сидит себе в розовых очках и верит в бескорыстную любовь, заранее извиняюсь, что разрушил ваши наивные иллюзии. Надеюсь, мой рассказ заставит тебя оставить жалкие попытки искать то самое счастье, о котором пишут в романтических книжках. Поймите, милые дамы, я не злой персонаж, я простой эгоист, который любит деньги и секс.

Чтобы не выглядеть совсем монстром, заверю, что при всем вышесказанном я примерный семьянин! Знаю, в это трудно поверить, но дома меня ждет красавица-жена, сын и две очаровательные дочки. У нас дом с идеальным газоном, барбекю с друзьями по воскресеньям, рождество с ее родителями и до кучи большой красивый пес. Я обожаю свою семью, а они меня. Но гармония в моем доме царит потому, что мне повезло встретить не дурочку с устаревшими понятиями, а мудрую женщину, которая знает, что мужчине нужно для счастья, и дает это мне. А еще позволяет делать это другим.

Я никогда не был верным парнем и, честно сказать, не встречал свою противоположность в этом плане. Мои друзья, друзья друзей, знакомые — все изменяют! Да даже вы, женщины, тоже не без греха, чего уж там…

Никогда не понимал мужиков, которые оправдываются, пресмыкаются, врут, скрываются. Я такой, как есть, и не считаю нужным кому-то подыгрывать. Рано или поздно маски спадут, и человек рядом просто тебя не узнает.

Мы познакомились с Юлей, когда она была на третьем курсе, мечтала стать юристом и удачно выйти замуж, кстати, последовательность здесь значения не имела. Я к тому времени находился в шаге от кресла главы строительной компании своего отца и был идеальным кандидатом, способным закрыть вопрос с браком. Учитывая, что меня он тоже тяготил благодаря давлению со стороны отца, я довольно быстро рассмотрел в изысканной блондинке подходящую партию. Тогда я еще не знал, что сорвал настоящий джек-пот.

Спустя полгода после пышной свадьбы я начал догадываться, что моя жена не такая, как все. На вечеринке по случаю моего дня рождения все шло в лучших традициях светского бомонда: занудные лица аристократов, их расфуфыренные спутницы, много алкоголя, сигар и скучных разговоров. Не самая любимая атмосфера, на подобных раутах меня обычно тянет в сон, но в этот раз все было иначе…

Я взбодрился, когда услышал знакомый смех, а потом еще больше, когда разглядел в толпе обворожительную брюнетку — девушку из прошлого. Ее звали Майя, наша встреча произошла несколько лет назад в самолете. Она летела в Париж в гости к своей тете, а я просто хотел убежать от накопившихся проблем, хотя бы на выходные. Мы разговорились, она оказалась на редкость остроумной и не боялась говорить в лицо все, что думает. Вся из себя честная, в любовь верит, в принцев и хеппи-энды.

Ну а я уже встречался с Юлей, и в целом меня все устраивало. Но эта чертовка меня зацепила… Мы не расставались все выходные, делились историями, много смеялись, целовались, но не больше. Как я ни старался в постель эту недотрогу затащить, не удалось. Улетал в расстроенных чувствах с мыслью, что давно не испытывал ничего подобного, и ненароком задумался, не намек ли это на высокие чувства? Или я просто хочу с ней переспать?

Придерживаясь второго вывода, я дождался возвращения невинного создания в Москву и начал действовать. Демонстрация атрибутов дорогой жизни, подарки, а также пустые обещания мне помогли мало. Казалось, эта девчонка или дура, не видящая своего счастья, или, наоборот, слишком умна и коварна. Не успел я определиться с ответом, как эта нимфа меня разоблачила. Узнала, что у меня есть невеста, и больше я ее не видел, ровно до того самого вечера.

Чтобы вы понимали, «спалился» я тогда не только перед кандидаткой на должность любовницы, но и перед будущей женой. Юля случайно узнала о моей интрижке, нашла фото в моем телефоне этой коварной тихони и не стала устраивать скандал. Мне было неловко ровно до того момента, когда она выдала: «Милый, такое бывает у всех мужчин, это абсолютно нормальные вещи. Я отношусь к этой ситуации более чем спокойно, и мало того, я знаю, как вернуть твой покой. Оставь это мне, просто забудь обо всем, и удача тебе улыбнется. Ты сам все скоро поймешь».

Спорить я не стал, ущипнул себя за руку, чтобы осознать реальность происходящего, и одобрительно закивал головой…

Увидев Майю в числе своих гостей, я запаниковал, сразу как только отошел от шока! Начал искать глазами жену с мыслями: «Не дай бог, они встретятся здесь лицом к лицу!» В следующую секунду на мой телефон поступило сообщение от моей благоверной: «Хватай удачу за хвост и веди в комнату для гостей, я обо всем позаботилась. С днем рождения, любимый».

Вы знаете, с тех самых пор я никогда не спорю со своей женой, а лишь продолжаю одобрительно кивать головой…

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock/VOSTOCK