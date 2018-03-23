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Было — стало: как лидер Limp Bizkit Фред Дерст из рок-скандалиста стал примерным семьянином, но не бросил носить кепки
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Было — стало: как лидер Limp Bizkit Фред Дерст из рок-скандалиста стал примерным семьянином, но не бросил носить кепки 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Новое агрессивное звучание группы задвинуло на задний план и традиционный пафосный рок, и депрессивный гранж. Фред Дерст очень подходил для звания нового рок-героя: он принес на сцену скейтерский шик с широкими штанами и кепками, самозабвенно ругался с прессой, не стеснялся в выражениях относительно конкурентов, а однажды во время совместной работы над треком переспал с Бритни Спирс и потом в подробностях рассказывал об этом в интервью журналистам.
Фред несколько раз состоял в серьезных отношениях. В первом раннем браке с Рэйчел Тергесен родилась дочка Ариадна — любовь закончилась, когда жена завела интрижку на стороне, и Фред избил ее избранника, попав в тюрьму. Позже в гражданском браке с Дженнифер Реверо в 2001 году родился сын Даллас. Потом Фред воспылал любовью к русским женщинам. В 2009 году он три месяца провел в браке с блондинкой Эстер Назаровой…
…а в 2015 году женился на крымчанке Ксении Берязевой. Вот и она:
В социальных сетях супруги личную жизнь не афишируют и совместных селфи не выкладывают. Ксения занимается моделингом и ведет бьюти-блог, а Фред у себя в Instagram публикует только фотографии и видеозаписи с машинами-универсалами. Очень концептуально:
Русские жены, похоже, действуют на Дерста положительно: в последние годы количество скандальных эскапад с его стороны заметно поубавилось. А вот от кепок, особенно красных, Фред Дерст без ума и сейчас:
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Фото:Instagram, Global Look Press
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