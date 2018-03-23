Старые постройки на даче: сносить или переделывать

Итак, вы стали владельцем загородной недвижимости. На приобретённом участке, как правило, имеются строения жилого или хозяйственного назначения, оставшиеся от прежних хозяев. Нередко их техническое состояние, внешний вид и расположение на территории не отвечают требованиям новых владельцев. Так хочется скорее по-хозяйски всё-всё переделать, чтобы было крепко и красиво, по своему вкусу. Стоит ли торопиться с демонтажем старых построек и на какие тонкости следует обратить внимание — тема этой статьи.

Старые постройки на даче: сносить или переделывать

«Сносить нельзя перестроить» — в жизни мы часто сталкиваемся с проблемой правильно поставленной запятой. От необдуманного выбора могут зависеть лишние финансовые расходы, потраченные силы и нервы и прочие неудобства. Рассмотрим возможные последствия — положительные и отрицательные — обоих вариантов: и сноса старых строений, и их переделки.

Ломать — не строить

Хотя процесс демонтажа тоже занимает определённое время, но сломать гораздо проще, чем построить. Когда старое утрачено, вернуть его, если вдруг обстоятельства или мнение о строении изменились, уже нельзя: снесённый дом можно заменить только вновь построенным.

За и против: переделываем или перестраиваем

Прежде чем решать, что делать со старыми постройками на даче — сносить или перестраивать, а уж тем более хвататься за инструмент, ответьте себе на вопрос: почему вы хотите изменить — сломать или перестроить — старый дом или иную постройку на вашем участке?

Ответ первый: хочу снести, так как имеющийся дом просто не нравится

Возможно, вы купили этот участок из-за его отличного месторасположения, из-за живописных окрестностей, плодородной почвы, отсюда удобно добираться в город, рядом живут ваши близкие или у вас была ещё тысяча причин выбрать именно этот участок земли.

Вам не нравится этот дом А вот сам дом вам никогда не нравился, потому что он архитектурный урод, ветхая халупа или просто не подходит к уже выбранному вами стилю участка. Тогда, скорее всего, стоит его снести и отстроить дом своей мечты. Иначе неприглядное здание начнёт портить вам жизнь своим существованием.

Ответ второй: постройки не нравятся, но есть экономические причины

Так часто экономические вопросы мешают нам жить… Причина желания изменить строения на своём участке может быть в том, что старый дом и хозпостройки вам не очень нравятся, дом тесный для вашей семьи и у него неудобная планировка. Однако вы объективно считаете, что на строительство нового у вас не хватает средств.

Так часто экономические причины мешают нам жить

Подробный разбор этого случая и совет — сносить или переделывать — читайте ниже.

Ответ третий: хочу обновить, так как это — отчий дом Вы выросли в этом доме и совсем не хотите его ломать, но он обветшал и требует капитального ремонта. В этом случае, возможно, вам стоит отказаться от мысли о сносе старого дома: он часть вашей семьи, вашей истории, вашей памяти. А память — это то, что стоит вложенных средств.

Память стоит вложенных средств

И если вы хоть немного задумываетесь о том, что старый дом стоит сохранить и переделать, чтобы продлить ему жизнь, вполне может быть, что, в случае принятия решения о сносе, позже вы станете об этом жалеть.

Ответ четвёртый: хочу обновить, так как дом нравится

Если вы «влюбились» в этот дом с первого взгляда, хотя при покупке от вас не укрылось не очень хорошее техническое состояние строения, то выход у вас лишь один — переделывать. Ведь вы же именно ради этого дома совершили покупку.

Вы купили этот участок, потому что вам понравился дом Ответ пятый: хочу перестроить, но есть обстоятельства

Например, если ваш старый дом газифицирован, то при его демонтаже и строительстве нового потребуется сделать и новый проект подключения газа, что может значительно увеличить расходы на строительство. Большая часть вышеописанного относится к субъективным причинам. А теперь попробуем взглянуть на вещи объективно. Каждое строение, какое бы оно ни было прочное и качественно построенное, имеет ресурс эксплуатации, так как конструкции здания со временем теряют свою несущую способность. Чтобы ответить на вопрос, сносить или переделывать дачные постройки, вам потребуется определить, насколько они исчерпали этот ресурс.

Сносить нельзя, перестроить

Если вы по какой-то причине решили оставить старую застройку участка, по возможности всё отремонтировав, перестроив и переделав под себя, то начать работы нужно с детального осмотра и оценки ситуации. Если есть такая возможность, пригласите специалистов, которые профессионально и непредвзято смогут оценить крепость фундамента и стен, стропильной системы и перекрытий.

Пригласите специалиста, который поможет вам оценить состояние вашего дома

Год постройки, конечно, имеет значение в оценке состояния дома и прочих надворных построек, однако не всегда древнее строение — более ветхое. Тут на первый план выходят добротность материалов, строительные технологии и мастерство строителей. Чем менее капитальной является постройка, тем больше она страдает от неумолимого времени. Скорее всего, различные вспомогательные строения (разномастные сараи и сарайчики, дворовую уборную, летнюю кухню) вы найдёте в более плачевном состоянии, чем сам дом.

На что следует обратить внимание

Определяя, стоит переделывать постройки на даче или лучше их снести, в первую очередь нужно обращать внимание не на то, насколько в доме старомодны обои или потёрт линолеум, а на прочность конструктивных элементов. Чтобы получить максимально достоверную информацию, нужно открыть конструкции, сняв внешнюю отделку и облицовку.

Чтобы понять, насколько серьёзен износ, нужно открыть конструкции

Фундамент — основа строения. Прочность его важна и в случае, если вы планируете просто отремонтировать старое здание. А уж если задумали надстроить ещё один этаж, — и подавно. Решить, достаточно ли ещё крепок старый фундамент для возведения новых дополнительных конструкций, можно после его обследования с помощью специальных приборов, применяющихся специалистами по строительной экспертизе. А вот понять, стоит ли вообще говорить о наличии фундамента в вашем доме или перед вами только его останки, можно и визуально. Если окна и дверные проёмы в доме перекошены, по стенам или самому фундаменту проходят трещины, — это значит, что основание дома перестало выполнять свои функции.

Стены — с точки зрения прочности строения важно состояние несущих стен. Внутренние не несущие перегородки могут быть полностью удалены. Прочность и сохранность стен зависит от материалов и технологии. Например, в старом бревенчатом рубленном доме чаще всего требуют замены нижние венцы и части стен вокруг оконных проёмов. Прочность каркасного строения зависит от целостности каркаса.

Важна целостность несущих стен

Стропильная система. Её переделка — не самый важный в затратах на перестройку дома пункт. Перекрыть крышу и даже полностью заменить её конструкцию — наиболее простой в осуществлении этап капитального ремонта. Но целые, неповреждённые стропила помогут сэкономить.

Стропильная система

Определив износ и повреждения, можно решить, что же вы сделаете с домом. Строители различают несколько типов работ.

Ремонт

Ремонт — это восстановление эксплуатационных качеств дома. Во время ремонта обновляются покрытия, частично заменяются коммуникации, то есть восстанавливается и несколько увеличивается пользовательский, а не конструкционный ресурс строения. При ремонте элементы конструкции строения не затрагиваются, возможна лишь частичная замена некоторых узлов. Это наиболее щадящий (и с точки зрения финансов тоже) путь переделки дома, актуальный только в том случае, если конструктивные элементы строения не пострадали от времени и неблагоприятных условий эксплуатации.

Ремонт &amp;amp;mdash; обновление покрытий

Затевая ремонт, стоит понимать, что здание при целых конструктивных элементах может иметь ухудшившиеся эксплуатационные качества: например, теплоизоляция стен или перекрытий стала неудовлетворительной. Произведённые только поверхностные изменения могут оказаться недостаточными.

Капитальный ремонт

При проведении капитального ремонта подвергаются переделке не только декоративные покрытия. Заменяются или восстанавливаются строительные конструкции, меняются инженерные коммуникации. Одновременно с этим, при использовании современных материалов и технологий, не только восстанавливаются, но и улучшаются технические параметры здания, а также устраняется моральное (функциональное) устаревание сооружения.

Реконструкция

Во время реконструкции изменяются параметры зданий или сооружений: увеличивается этажность, площадь и архитектура строения.

Сооружение пристройки к старому дому

При реконструкции изменяют старую планировку, переставшую удовлетворять современным требованиям комфорта или изменившемуся составу семьи. Строительство пристроек, устройство мансардного жилого этажа, изменение назначений помещений — всё это приёмы реконструкции. Наряду с изменениями архитектурно-планировочных решений, проводят и замену обветшавших конструкций, как при капитальном ремонте.

Реставрация

Если дом имеет ценный с точки зрения архитектуры или истории облик, даже если эта ценность не общепринятая, а имеет место только в вашем восприятии (к примеру, это ваш родной дом), говорят не о ремонте или реконструкции, а о реставрации — то есть восстановлении первоначального облика с укреплением конструкции. Реставрация — самый сложный и дорогостоящий вариант, потому что при проведении реставрационных работ предполагается использование аутентичных материалов и технологий.

Реставрация &amp;amp;mdash; самый сложный и дорогостоящий вариант восстановления старого дома

Какой вариант переделки старых дачных построек вы не изберёте, составьте план действий: в какой последовательности будут осуществляться работы, какие методы восстановления фундамента или иных конструкций вы собираетесь использовать, какие материалы потребуются. Постарайтесь учесть все свои требования к обновлённому дому, чтобы не начинать устройство очередной пристройки после того, как провели работы по реконструкции старого строения.

Сносить, нельзя перестроить

Когда оценка износа и повреждений, а также подсчёт сметной стоимости на восстановление и ремонт старых строений не вдохновляют, то вам предстоит демонтаж старых построек, утилизация мусора и строительство нового дома, полностью соответствующего вашим потребностям и желаниям.

Демонтаж дома

Если вы цените старые вещи или планируете дизайн интерьера нового дачного дома в стиле ретро, возможно, в старом доме найдутся предметы, которые украсят ваше новое жилище. Прежде чем вызывать бригаду рабочих на снос старых построек, проведите ревизию. Старый дом может хранить дизайнерские сокровища: светильники, мебель, старые двери или окна, старинные предметы, которые украсят интерьер нового дома, сохранив атмосферу старого.

Старые вещи в интерьере дачи

Почему стоит снести старый дом и построить новый

Принять решение о сносе построек и замене их новыми — дело сложное. Выбор зависит от многих причин, и немаловажный вопрос, который многих останавливает, — финансовый. Кажется, зачем ломать готовый дом, дешевле его отремонтировать и перестроить. Действительно, во многих случаях это так. Но когда процесс разрушения зашёл слишком далеко, то экономии не получится. Говорят, что если процент износа конструкций не превышает 50%, то ремонтировать и переделывать смысл есть. А вот если больше 50%, то экономическая выгода начинает стремиться к нулю. А может случиться и так, что расходы на восстановление и переделку превысят самую роскошную смету на новое строительство. Даже в случае неоспоримого значения старого, при реставрации объектов, имеющих ценность с точки зрения искусства или истории, если утраты больше 70%, принимается решение о консервации и исторической реконструкции. Она представляет собой воссоздание конструкций и внешнего вида объекта реставрации, основанное на историческом описании объекта, сохранившихся фрагментах, выводах историков и археологов о методах строительства и так далее. То есть оставшиеся 30% целого консервируют (укрепляют, чтобы остановить дальнейшее разрушение), а утраченное заменяют новоделом, максимально повторяющим старое.

Если ресурс дома исчерпан, проще его снести и построить новый

Если ваш старый дом и хозяйственные постройки на даче не обременены воспоминаниями или архитектурной ценностью, а износ старых конструкций слишком велик, — скорее всего, стоит перестраивать и вот почему:

затраты на восстановление и укрепление изношенных конструкций могут сравниться и даже превысить стоимость возведения новых;

в процессе капитального ремонта могут проявиться не замеченные ранее подводные камни или обнаружиться «скелеты в шкафу». Возможно, выяснится, что та или иная конструкция далеко не так прочна, как показалось при первоначальной оценке состояния дома. Это или удорожит ремонт, или сделает невозможным проведение его по намеченному плану, что, в конце концов, поднимет стоимость работ по восстановлению;

применение современных строительных технологий к старому строению может оказаться невозможным. К примеру, утепление старого сруба с применением пенополистирола и строительных паро-ветро-гидро— защитных мембран, ламинат на полу и новые пластиковые окна со стеклопакетами могут «убить» старый дом окончательно: древесина под облицовкой начнёт преть и разрушаться, в отремонтированном доме появится сырость;

конструкции старого дома могут быть непригодны к перепланировке или надстройке этажа. Например, в срубе-пятистенке нельзя убрать бревенчатую перегородку (переруб) — это часть конструкции.

Выберите правильное решение: сносить или перестраивать старые постройки на даче

Сделайте правильный выбор расстановки знаков пунктуации во фразе «Сносить нельзя перестроить» и наслаждайтесь обновлённым старым домом или построенным новым на месте старого.