Ещё
«Аленушка решила запеть»: Шишкова посмеялась над собой
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Аленушка решила запеть»: Шишкова посмеялась над собой 

Eva.ru 4 часа назад
Фото: Eva.ru
Алена Шишкова решила разбавить свой микроблог, наполненный красивыми фотографиями, не самым удачным снимком. Модель отличилась самоиронией, представ перед фанатами с нелепым выражением лица, и сравнила себя с живой куклой.
Алена Шишкова продемонстрировала плоды очередной фотосессии, на которой она предстала в обворожительном свадебном платье. Красавица сразила наповал своих поклонников, однако затем рассмешила их неожиданным кадром. Девушка задорно открыла рот на фотографии, которая получилась случайно и слегка смазанной. Модель не постеснялась разместить такой фотоснимок и даже иронично подписала его, опередив злорадствующих комментаторов. «Когда куклы оживают, или Алёнушка решила запеть. Одолжите микрофон, сцена ждёт!», — написала она.
Фолловеры признались, что их развеселил пост Шишковой, и попросили чаще показывать «живые» фотографии. По их мнению, на случайных кадрах Алёна выглядит совершенно по-другому и вызывает еще большую симпатию. Но нашлись и те, кто посчитал фото неуместным в микроблоге модели и нелестно высказался в её адрес. «Нет, только ты то не пой, прошу!» «Какая живая фотокарточка, красавица!» «Зачем такое размещать?» «Жуть какая-то!» «Смешная Алёнка!» «И даже так красивая»
По всей видимости, Шишкова захотела показать себя фанатам с другой стороны, показать, что она веселая и добрая девушка, а не высокомерная, как кажется некоторым, смотрящим на фото надменно позирующей модели. А недавно Алёна и вовсе призналась, что считает себя не очень правильной, и думает, что ее жизнь состоит из ошибок.
Eva.ru: последние новости
«Четкий рельеф того стоит»: Тина Канделаки советует упражнения для пресса Наргиз Закирова рассказала о тирании бывшего супруга «Грустным давать по конфете»: Сати Казанова считает, что все обязаны быть счастливыми
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Татьяна Навка показала очень странное приседание6
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел140
На выброс: эти вещи выдают провинциальность12
На измене: отговорки неверных мужчин9
Эти продукты оказались опасными для здоровья14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
01:00
Тимати и Шишкова объединились ради дочери
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
00:41
Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел
Психология
01:43
У Абдулова нашлась внебрачная дочь?
Звёзды
00:42
Знаменитые женщины, которые достались не мужчинам
Звёзды
00:59
Раскрыт секрет свадебного торта принца Гарри
Звёзды
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение