«Аленушка решила запеть»: Шишкова посмеялась над собой

Алена Шишкова решила разбавить свой микроблог, наполненный красивыми фотографиями, не самым удачным снимком. Модель отличилась самоиронией, представ перед фанатами с нелепым выражением лица, и сравнила себя с живой куклой.

Алена Шишкова продемонстрировала плоды очередной фотосессии, на которой она предстала в обворожительном свадебном платье. Красавица сразила наповал своих поклонников, однако затем рассмешила их неожиданным кадром. Девушка задорно открыла рот на фотографии, которая получилась случайно и слегка смазанной. Модель не постеснялась разместить такой фотоснимок и даже иронично подписала его, опередив злорадствующих комментаторов. «Когда куклы оживают, или Алёнушка решила запеть. Одолжите микрофон, сцена ждёт!», — написала она.

Фолловеры признались, что их развеселил пост Шишковой, и попросили чаще показывать «живые» фотографии. По их мнению, на случайных кадрах Алёна выглядит совершенно по-другому и вызывает еще большую симпатию. Но нашлись и те, кто посчитал фото неуместным в микроблоге модели и нелестно высказался в её адрес. «Нет, только ты то не пой, прошу!» «Какая живая фотокарточка, красавица!» «Зачем такое размещать?» «Жуть какая-то!» «Смешная Алёнка!» «И даже так красивая»

По всей видимости, Шишкова захотела показать себя фанатам с другой стороны, показать, что она веселая и добрая девушка, а не высокомерная, как кажется некоторым, смотрящим на фото надменно позирующей модели. А недавно Алёна и вовсе призналась, что считает себя не очень правильной, и думает, что ее жизнь состоит из ошибок.