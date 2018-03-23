Наргиз Закирова рассказала о тирании бывшего супруга

Певица Наргиз Закирова в своем микроблоге затронула серьезную тему домашнего насилия. Она призвала женщин ни в коем случае не мириться с подобным явлением и рассказала свою собственную историю разрыва с супругом-тираном, чтобы уберечь молодых девушек от возможных ошибок.

Наргиз рассказала, что на днях увидела историю о модели, которая в течение семи лет находилась практически в рабстве мужа. История настолько возмутила ее, что она не смогла смолчать и решила написать сообщение. Певица в гневе из-за того, что прободные ситуации продолжают случаться в то время, когда власти даже не думают что-либо предпринимать. Чтобы обратить внимание на проблему и предупредить своих подписчиц, Наргиз рассказала свою собственную историю. Закирова призналась, что это решение далось ей очень непросто, но она надеется, что таким образом сможет кому-нибудь помочь.

Певица уверена, что если побои случаются хотя бы один раз, то повторение будет неминуемо. Много лет назад бывший супруг Закировой во время ссоры сломал ей челюсть и ребра. После разрыва отношений последовали угрозы убийством и попытки выкрасть маленького сына, но певица осталась непреклонна в своем решении, о чем никогда не сожалела. «Я ушла от него сразу после этого, единственного рокового случая. Может быть и имело место быть раздумьям о прощении ради сохранения семьи… Если бы не взгляд, который он бросил на меня, лежавшую на асфальте. В полсекунды, я осознала что это была не любовь.»

Подписчики Наргиз были потрясены ее историей, но восхитились решимостью. Они признали, что проблема действительно распространена, а кто-то даже рассказал похожие грустные ситуации из своей жизни. «И правильно сделала, что ушла! Это уже была бы не семья!» «Настоящий мужчина никогда не применит свою силу против женщины, тем самым показав своё ничтожество. Девочки, не тех вы любите…» «Это самое мудрое решение, которое должны быть принято в подобном ужасе. Как жаль, что моя мама сделала выбор в пользу „мужчины“. Вроде уже и взрослая, своя семья есть, но обида и чувство предательства все равно иногда о себе напоминают…» «Я согласна, так поступают только слабые духом мужчины, или обиженные кем или чем либо, закомплексованные.»

Наргиз Закирова и прежде выступала в своих публикациях за борьбу с домашнем насилием. Ранее ей не понравился видеоролик в честь 23 февраля, так как «креативный подход» его создателей напомнил о реальных случаях издевательств в семьях.