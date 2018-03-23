Девушка натравила бабушку на присылавшего ей фото пениса ухажера

Пользовательница Imgur рассказала, как обошлась с чрезвычайно навязчивым ухажером, который пытался получить ее расположение с помощью фотографии полового члена в переписке. Историю описывает британская газета Metro

Девушка опубликовала скриншот переписки, из которой следует, что молодой человек был влюблен в нее в старших классах, но не смог достойно себя проявить. Он говорил, что с тех пор изменился не только внешне, но и внутренне и способен ее обеспечивать. Объект вожделения попыталась вежливо отказать поклоннику, от продолжал настаивать на встрече, однако девушка не сдавалась.

Когда парень понял, что завязать любовные отношение не получится, он попытался уговорить ее на секс. Девушка объяснила, что слишком занята и устала для глупых переписок и пожелала хорошей ночи. «Подожди-подожди. Почему я тебе не нравлюсь?» — не унимался поклонник. А затем прислал фотографию своих гениталий.

На замечания девушки о недопустимости подобного поведения он ответил, что особы женского пола кокетничают, отвечая подобным образом.

Оскорбленная героиня истории решила проучить назойливого приятеля. Она скопировала переписку и отправила ее бабушке молодого человека, с которой ее мать ходит в церковь. Также она извинилась перед пожилой женщиной. Как та отреагировала на поведение внука, неизвестно, поскольку пользовательница скрыла этот фрагмент переписки. Судя по окончанию разговора, они нашли общий язык. «Моя мама передает вам привет и надеется на скорую встречу в церкви», — гласит финальное сообщение.